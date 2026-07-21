Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak ziyareti sonrası yaptığı açıklamada Kalkınma Yolu Projesi’nin tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek bu yıl içinde ilk taşın konulmasının hedeflendiğini ve güzergahta fiber optik ağların da yer alacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Irak arasında hayata geçirilmesi planlanan Kalkınma Yolu Projesi'nde sona yaklaşıldığını açıkladı.

Uraloğlu, Bağdat'ta Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile görüştükten sonra basın açıklamasında bulundu.

BÖLGESEL KRİZLER KORİDORLARIN ÖNEMİNİ KANITLADI

Kalkınma Yolu Projesi'nin bitme noktasına geldiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Normal ve olağanüstü hallerde ulaştırma koridorlarının bağlantısal anlamda ne kadar kıymetli olduğunu gördük.

Kuzeyimizdeki Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgemizdeki Irak ve bize de çok yakın olan İran-ABD ve İsrail çatışması. Bunlardan mutlaka çıkarılması gereken dersler var. Kriz anlarını nasıl yönetiriz diye bunları daha önceden öngörmüştük" dedi.

Dev proje Avrupa'ya uzanacak! Kalkınma Yolu'nda kritik eşik: Bakan Uraloğlu tarih verdi

"PROFE BİTTİ DİYEBİLİRİZ"

Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nin de bugünkü ziyaretinin odağında olduğunu ifade ederek, "Proje bitti diyebiliriz, çok ufak eksiklikleri kaldı onlar artık bitti noktasında değerlendirebiliriz" ifadesini kullandı.

Dev proje Avrupa'ya uzanacak! Kalkınma Yolu'nda kritik eşik: Bakan Uraloğlu tarih verdi

Projenin finansman anlamında Irak Başbakanı'nın önerileri olduğunu kaydeden Uraloğlu, bunların da Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde karara bağlanmasını beklediklerini söyledi.

Bakan Uraloğlu ve Irak Ulaştırma Bakanı Vehb Selman el-Hasenî

BU YIL "İLK TAŞ" KONULUYOR

"Bu yıl içerisinde biz Türkiye'de buna 'temel atma' diyoruz ve Irak'ta Başbakan 'ilk taşı koyalım' diyor. Bu da işin başlatılması demektir" diyen Uraloğlu, şunları kaydetti:

Irak Ulaştırma Bakan Yardımcısı Hazım Radi Lafta

"İnşallah süreci doğru yönetebilirsek ki önünde bir engel görünmüyor ve çok net bir irade var bu sene Kalkınma Yoluna başlarız diye ümit ediyoruz. Irak İletişim Bakanı ile de projenin içerisinde olması gereken fiber optik ağları görüştük. Bir elin parmakları kadar olan süre içerisinde Kalkınma Yolu'nu bitirelim istiyoruz"

Bakan Uraloğlu, Bağdat'ta Irak Başbakanı Ali Zeydi, Iraklı mevkidaşı Veheb Selman Muhammed ve Irak İletişim Bakanı Mustafa Sened ile Kalkınma Yolu ve ilgili ikili konuları görüşmüştü.

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