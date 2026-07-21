Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'ndeki Gornik Zabrze müsabakası öncesinde takımın genel durumu hakkında açıklama yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze'yi ağırlayan Fenerbahçe'de İsmail Kartal, maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

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"İKİ KAMP DÖNEMİNİ DE GAYET İYİ GEÇİRDİK"

İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen Kartal, "İki kamp dönemini de gayet iyi geçirdik. Oyuncularımla birlikte yapmış olduğum antrenmanlarda bizim oyun felsefimizi anlattım. Kısmen, büyük bölümünü hazırlık maçlarında gerçekleştirdiler. İyi, güzel ortamımız var." diye konuştu.

GREENWOOD VE ASENSIO SÖZLERİ

Greenwood ve Asensio'nun durumu hakkında konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Aramıza geç gelen oyuncular var, Greenwood gibi. Tam hazır değil. Gelişmelere göre ona süre vermek istiyoruz. Asensio'nun kalan sakatlıkları devam etti. İlk kamp döneminde bireysel antrenman yaptı. hazırlık maçlarında sonradan oyuna aldık. O da kadroda, sonradan belki şans vereceğiz. Hala eksikler, sakatlar, milli takımdan geç dönenler var. Elimizdeki oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Rakibimizin ne yapmak istediğini biliyoruz. Rakibimizin taktik anlayışını iyi anlattık oyuncularımıza, iyi çalıştık. Taraftarlarımızı mutlu göndermek istiyoruz." dedi.

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