İspanya hükümeti, plajlar, restoran terasları ve kampüslerde sigara ile elektronik sigara kullanımını yasaklayan dev yasa tasarısını meclise sevk etti. 18 yaş altına tamamen yasak getiren ve cezası 600 bin avroya kadar çıkan düzenlemeye otelciler tepki gösterdi.

İspanya hükümeti, sigara ve elektronik sigara kullanımına yönelik kısıtlamaları genişleten yeni yasa tasarısını onaylayarak Meclis'e gönderdi.

Tasarının yasalaşması halinde dumansız alanların kapsamı genişletilecek, 18 yaş altındakilerin yalnızca sigara satın alması değil, sigara ve elektronik sigara kullanması da yasaklanacak.

Tasarının meclisten geçmesi halinde bar ve restoran teraslarında, üniversite kampüslerinde, yüzme havuzlarında ve plajlarda sigara ya da elektronik sigara kullanımı yasaklanacak.

Ayrıca sağlık kuruluşları, eğitim kurumları ve kamu binalarının 15 metre çevresinde de sigara içilemeyecek.

İspanya'da yasağı delenin cebi yanacak: Sigara içene 600 bin avroya kadar ceza geliyor!

HER YIL 50 BİN KİŞİ ÖLÜYOR

İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia Gomez, Bakanlar Kurulunun ardından düzenlediği basın toplantısında, düzenlemenin halk sağlığını daha iyi korumayı ve "tütünden arınmış bir nesle doğru ilerlemeyi" amaçladığını belirterek, sigara kullanımının ülkede her yıl yaklaşık 50 bin ölüme neden olduğunu söyledi.

HEPSİ YASAKLANDI

Tasarıyla elektronik sigaralar, nikotinli ve nikotinsiz elektronik cihazlar, bitkisel sigara ürünleri, nargile ve sigara içme davranışını taklit eden diğer ürünler, sigara içmenin yasak olduğu alanlarda geleneksel tütün ürünleriyle aynı kurallara tabi olacak.

İspanya'da yasağı delenin cebi yanacak: Sigara içene 600 bin avroya kadar ceza geliyor!

Nikotin poşetleri düzenleme kapsamına alınmazken, reşit olmayanların bunları kullanması yasaklanacak.

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SİGARA REKLAMI DA YAPILAMAYACAK

Düzenlemeyle, tütün ve ilgili ürünlerin doğrudan ya da dolaylı reklamı, tanıtımı ve sponsorluğuna dijital platformlar ile sosyal medya da dahil olmak üzere tüm iletişim araçlarında sınırlama getirilecek.

İspanya'da yasağı delenin cebi yanacak: Sigara içene 600 bin avroya kadar ceza geliyor!

YASAĞI DELENE 600 BİN AVRO CEZA

Tasarıda hafif ihlaller için 100 ila 600 avro, ağır ihlaller için 601 ila 10 bin avro, çok ağır ihlaller için ise 10 bin 1 ila 600 bin avro arasında para cezası öngörülüyor.

Öte yandan 300 binden fazla işletmeyi temsil eden İspanya Otelcilik Federasyonu, düzenlemenin turizm ve ülkenin uluslararası imajı üzerinde olumsuz etkiler doğurabileceğini savunarak yasa tasarısına karşı çıktı.

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