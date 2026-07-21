UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda sahaya çıkacak Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze ile oynayacağı karşılaşmanın yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Maçı televizyondan ve dijital platformlardan takip etmek isteyen taraftarlar, yayıncı kanal ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Yeni sezondaki ilk resmi maçına çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin Avrupa yolculuğunun ilk adımı öncesinde karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ve canlı izleme seçenekleri merak ediliyor.

FENERBAHÇE-GORNİK ZABRZE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşması TV100 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, 21 Temmuz Salı günü saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi, TV100 üzerinden canlı takip edebilecek.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, sezon öncesi hazırlık maçlarında Admira Wacker'i 5-0, Pogon Szczecin'i 4-0 ve LASK'ı 2-1 mağlup etmişti. Kadıköy'deki ilk maçta avantajlı bir skor elde etmeyi hedefleyen Fenerbahçe, rövanş öncesinde taraftarı önünde önemli bir sonuç almak istiyor. Rövanş mücadelesi ise 29 Temmuz'da Polonya'da oynanacak.

Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı hangi kanalda, nereden izlenir? FB ön eleme maçı yayın bilgileri

FENERBAHÇE-GORNİK ZABRZE MAÇI CANLI NEREDE İZLENİR?

Karşılaşma, televizyon yayınının yanı sıra TV100'ün resmi yayın platformları üzerinden de takip edilebilecek. TV100, Türksat uydusu üzerinden şifresiz yayın yapan ulusal kanallar arasında yer aldığı için uyumlu uydu alıcısına sahip izleyiciler maçı herhangi bir ek ücret ödemeden televizyonlarından izleyebilecek. TV100'e erişim sağlayamayan kullanıcılar ise Digiturk, D-Smart, Turkcell TV+, Kablo TV ve Tivibu gibi platformlar üzerinden kanala ulaşabiliyor.

Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı hangi kanalda, nereden izlenir? FB ön eleme maçı yayın bilgileri

FB ÖN ELEME MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Fenerbahçe - Gornik Zabrze karşılaşması 21 Temmuz 2026 Salı günü saat 21.00'de Chobani Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Litvanyalı hakem Manfredas Lukjančukas yönetecek. Yardımcılıklarını Mangirdas Mirauskas ile Aleksandras Stepanovas yaparken, dördüncü hakem olarak Vilius Paulauskas görev alacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası