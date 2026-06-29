Londra merkezli dünyanın önde gelen tütün şirketlerinden British American Tobacco (BAT), yaklaşık 5 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Yapay zekâ odaklı dönüşüm kapsamında hayata geçirilecek yeniden yapılanma, şirketin küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 20'sini etkileyecek.

Dünya tütün devlerinden British American Tobacco (BAT), 5 bin 500 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yapay zekâ destekli dönüşüm programı kapsamında hayata geçirilen bu yeniden yapılanmanın amacı kârlılığın artırılması ve operasyonel verimliliğin güçlendirilmesi şeklinde olduğu ifade edildi.

3 BİN 500 KİŞİ İŞ ORTAKLARINA DEVREDECEK

Şirket ayrıca 3 bin 500 pozisyonu stratejik iş ortaklarına devredecek. Böylece alınan kararlar, BAT'ın küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 20'sini etkilemiş olacak. Şirketten yapılan açıklamada, çalışanların büyük bölümüne ilişkin süreçlerin tamamlandığı, kalan görüşmelerin ise ilgili ülkelerin yerel mevzuatına uygun şekilde sürdürüleceği belirtildi.

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600 MİLYON STERLİN TASARRUF SAĞLANMASI HEDEFLENİYOR

Dönüşüm programı kapsamında 2028 yılına kadar yıllık bazda ilave 600 milyon sterlin tasarruf sağlanması hedeflenirken, bu tutarın 500 milyon sterlinlik kısmının 2027 yılı sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanıyor. BAT, yapay zekâ ve operasyonel verimlilik yatırımlarıyla maliyet yapısını sadeleştirerek uzun vadeli kârlılığını artırmayı amaçlıyor.

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