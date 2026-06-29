Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden Kayserispor Futbol AŞ hakkında açılan iflas davasında mahkeme duruşma tarihini 28 Eylül olarak belirledi. Alacaklılar ve hak sahipleri için 15 günlük itiraz süreci de başladı.

Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'e veda ederek bu sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Kayserispor, bu kez açılan iflas davasıyla gündeme geldi. Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, kulüp hakkında açılan iflas davasında duruşma tarihini belirledi.

Davacı Uğur Avadan tarafından Kayserispor Futbol Anonim Şirketi aleyhine açılan "Adi Takipten Doğan İtirazın Kaldırılması ve İflas" davasının ilk duruşması, 28 Eylül 2026 tarihinde saat 11.00'de görülecek.

Kayserispor

15 GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDİLEBİLECEK

Mahkeme tarafından yapılan ilanda, iflas talebi nedeniyle haklarının zedelendiğini öne süren gerçek ve tüzel kişilerin, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde mahkemeye başvurarak itiraz ve müdahale talebinde bulunabilecekleri bildirildi. Açıklamada, belirtilen süre içinde başvuru yapılmaması halinde itiraz ve müdahale taleplerinin dikkate alınmayacağı ifade edildi.

Kayserispor'un iflasına ilişkin nihai karar ise yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından mahkeme tarafından verilecek.

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