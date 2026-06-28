Keskin dişleri ve ölümcül zehriyle bilinen gümüş yanaklı kurbağa balığı, turizm sezonunun başladığı Yunanistan’da alarma neden oldu. Hint Okyanusu’ndan Akdeniz’e yayılan istilacı tür, iklim değişikliğiyle artan deniz sıcaklıklarının etkisiyle Yunan kıyılarına kadar ulaşırken, balıkçıların kabusu haline geldi. Uzmanlar ise tüketilmesi halinde kalp ve solunum yetmezliğine yol açabilen zehirli balıktan uzak durulması konusunda uyarıyor.

Tropikal sularda yaşayan ve bilimsel adı Lagocephalus sceleratus olan gümüş yanaklı kurbağa balığı, Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz’e geçerek Yunan sularında daha sık görülmeye başladı. Zehirli yapısı ve saldırgan davranışlarıyla dikkat çeken balık, özellikle Girit çevresindeki balıkçılar için ciddi bir sorun haline geldi.

KALP YETMEZLİĞİNE YOL AÇABİLİYOR

Balon balığı ailesinden olan bu tür, jilet gibi keskin dişleriyle balıkçı ağlarını parçalayabiliyor. İçeriğinde bulunan tetrodotoksin adlı güçlü nörotoksin nedeniyle insan tüketimi için tehlikeli kabul edilen balığın, kalp ve solunum yetmezliğine yol açabileceği belirtiliyor.

Giritli balıkçılar, son haftalarda ağlarının büyük zarar gördüğünü ve avladıkları balıkların bu tür tarafından tüketildiğini söylüyor. Girit Balıkçılar Birliği temsilcisi Giorgos Kyriakakis, bir gün balık avladıktan sonra günlerce ağ tamiri yapmak zorunda kaldıklarını belirterek ekonomik kayıplara dikkat çekiyor.

Yunanistan alarmda! Zehirli tür kıyıları ele geçirdi: Uzmanlardan kritik uyarı

YUNANİSTAN HÜKÜMETİ ÇARE ARIYOR

Yunanistan hükümeti, istilacı türle mücadele kapsamında balıkçılara yakaladıkları gümüş yanaklı kurbağa balığı için kilogram başına 5,33 euro ödeme yapma kararı aldı. Yetkililer, yakalanan balıkların dondurularak özel tesislerde imha edileceğini açıkladı.

Öte yandan sosyal medyada yayılan, balıkların sert cisimleri dişleriyle parçaladığı görüntüler kamuoyunda paniğe yol açtı. Geçtiğimiz günlerde Atina yakınlarındaki Varkiza sahilinde yüzen yaşlı bir kadın da balığın saldırısı sonucu yaralanarak tedavi altına alındı.

Uzmanlar, gümüş yanaklı kurbağa balığının insanlara yönelik saldırılarının nadir olduğunu ancak balıkla temas edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Yunan yetkililer ise hem deniz ekosistemini korumak hem de balıkçıların yaşadığı ekonomik kayıpları azaltmak için mücadele programını genişletmeyi planlıyor.

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