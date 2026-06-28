Yunanistan alarmda! Zehirli tür kıyıları ele geçirdi: Uzmanlardan kritik uyarı
Keskin dişleri ve ölümcül zehriyle bilinen gümüş yanaklı kurbağa balığı, turizm sezonunun başladığı Yunanistan’da alarma neden oldu. Hint Okyanusu’ndan Akdeniz’e yayılan istilacı tür, iklim değişikliğiyle artan deniz sıcaklıklarının etkisiyle Yunan kıyılarına kadar ulaşırken, balıkçıların kabusu haline geldi. Uzmanlar ise tüketilmesi halinde kalp ve solunum yetmezliğine yol açabilen zehirli balıktan uzak durulması konusunda uyarıyor.
- Gümüş yanaklı kurbağa balığı, jilet keskinliğinde dişleriyle balıkçı ağlarını parçalıyor.
- İçeriğindeki tetrodotoksin adlı güçlü nörotoksin nedeniyle insan tüketimi için tehlikeli kabul ediliyor ve kalp ile solunum yetmezliğine neden olabiliyor.
- Giritli balıkçılar, ağlarının zarar görmesi ve avlarının bu balık tarafından yenmesi nedeniyle ekonomik kayıplar yaşıyor.
- Yunanistan hükümeti, balıkçılara yakaladıkları her kilogram gümüş yanaklı kurbağa balığı için 5,33 euro ödeme yapma kararı aldı.
- Sosyal medyada balıkların sert cisimleri parçaladığı görüntüler paniğe yol açtı ve Atina yakınlarında yaşlı bir kadın bu balığın saldırısı sonucu yaralandı.
- Uzmanlar, insanlara yönelik saldırıların nadir olduğunu belirtse de balıkla temas edilmemesi gerektiğini vurguluyor.
Tropikal sularda yaşayan ve bilimsel adı Lagocephalus sceleratus olan gümüş yanaklı kurbağa balığı, Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz’e geçerek Yunan sularında daha sık görülmeye başladı. Zehirli yapısı ve saldırgan davranışlarıyla dikkat çeken balık, özellikle Girit çevresindeki balıkçılar için ciddi bir sorun haline geldi.
KALP YETMEZLİĞİNE YOL AÇABİLİYOR
Balon balığı ailesinden olan bu tür, jilet gibi keskin dişleriyle balıkçı ağlarını parçalayabiliyor. İçeriğinde bulunan tetrodotoksin adlı güçlü nörotoksin nedeniyle insan tüketimi için tehlikeli kabul edilen balığın, kalp ve solunum yetmezliğine yol açabileceği belirtiliyor.
Giritli balıkçılar, son haftalarda ağlarının büyük zarar gördüğünü ve avladıkları balıkların bu tür tarafından tüketildiğini söylüyor. Girit Balıkçılar Birliği temsilcisi Giorgos Kyriakakis, bir gün balık avladıktan sonra günlerce ağ tamiri yapmak zorunda kaldıklarını belirterek ekonomik kayıplara dikkat çekiyor.
YUNANİSTAN HÜKÜMETİ ÇARE ARIYOR
Yunanistan hükümeti, istilacı türle mücadele kapsamında balıkçılara yakaladıkları gümüş yanaklı kurbağa balığı için kilogram başına 5,33 euro ödeme yapma kararı aldı. Yetkililer, yakalanan balıkların dondurularak özel tesislerde imha edileceğini açıkladı.
Öte yandan sosyal medyada yayılan, balıkların sert cisimleri dişleriyle parçaladığı görüntüler kamuoyunda paniğe yol açtı. Geçtiğimiz günlerde Atina yakınlarındaki Varkiza sahilinde yüzen yaşlı bir kadın da balığın saldırısı sonucu yaralanarak tedavi altına alındı.
Uzmanlar, gümüş yanaklı kurbağa balığının insanlara yönelik saldırılarının nadir olduğunu ancak balıkla temas edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Yunan yetkililer ise hem deniz ekosistemini korumak hem de balıkçıların yaşadığı ekonomik kayıpları azaltmak için mücadele programını genişletmeyi planlıyor.