Yunanistan Başbakanı Miçotakis bisikletten düştü! Hastaneye kaldırıldı
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in dün bisikletten düşerek hafif yaralandığı belirtildi.
Yunan basınına yansıyan haberlere göre, Miçotakis, dün bisiklet kullanırken Girit Adası'nda küçük bir kaza geçirdi.
ELİNDEN YARALANDI, HASTANEYE KALDIRILDI
Düşmeden kaynaklanan sıyrıkları bulunan ve Girit Adası'ndaki Hanya Hastanesi'ne götürülen Miçotakis, elinden hafif şekilde yaralandı.
Miçotakis, yapılan müdahalelerin ardından hastaneden ayrıldı.
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