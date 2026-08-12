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Dünya

Dünyanın konuştuğu 'uçak değişikliğinin' ardından ilk kez açıkladı: Çok fazla tehdit alıyorum

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Dünyanın konuştuğu 'uçak değişikliğinin' ardından ilk kez açıkladı: Çok fazla tehdit alıyorum
Fotoğraf Başlığı Dünyanın konuştuğu uçak değişikliğinin ardından ilk kez açıkladı: Çok fazla tehdit alıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın konuştuğu 'uçak değişikliğinin' ardından açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı, Türkiye’den ayrılırken Gizli Servis ve ordunun talebi üzerine Air Force One’dan başka bir uçağa geçtiğini doğruladı. Söz konusu değişikliğin güvenlik gerekçesiyle yapıldığını belirten Trump, "Çok fazla tehdit alıyorum." dedi.

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Trump, Ohio ziyaretinin ardından Maryland’deki Joint Base Andrews Üssü’nde gazetecilerin sorularını cevapladı. Geçen ay NATO Zirvesi için Ankara’da bulunduğu sırada uçak değiştirmesiyle ilgili konuşan Trump, kararın güvenlik ekiplerine ait olduğunu belirtti.

“NE DERLERSE ONU YAPIYORUM”

Trump, “Bu tamamen Gizli Servis'in kararına bağlı. Ben sadece onların yapmak istediklerini yapıyorum. Gizli Servis ve orduya göre hareket ediyorum” dedi. Güvenlik ekiplerinin kendisinden ‘farklı bir uçuşta, farklı bir uçakta’ seyahat etmesini istediğini belirten Trump, “Bunu yapmamı istediler, ben de yaptım. Ne derlerse onu yapıyorum” ifadelerini kullandı.

Dünyanın konuştuğu uçak değişikliğinin ardından ilk kez açıkladı: Çok fazla tehdit alıyorum
Başlık ResmiDünyanın konuştuğu uçak değişikliğinin ardından ilk kez açıkladı: Çok fazla tehdit alıyorum

“ÇOK FAZLA TEHDİT ALIYORUM”

Washington Post’un haberine göre, Trump 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi’nin ardından Air Force One’dan daha küçük bir askeri uçağa gizli bir operasyonla geçirilmişti. İddiaya göre operasyon, İran kaynaklı olduğu öne sürülen bir suikast tehdidi nedeniyle düzenlendi. Trump da “Sanırım ortada bir tehdit vardı. Bu konuda fazla soru sormadım. Çok fazla tehdit alıyorum zaten” dedi.

Dünyanın konuştuğu uçak değişikliğinin ardından ilk kez açıkladı: Çok fazla tehdit alıyorum
Başlık ResmiDünyanın konuştuğu uçak değişikliğinin ardından ilk kez açıkladı: Çok fazla tehdit alıyorum

“EN ÖNEMLİ BAŞKAN BENİM”

Trump, tehditlere ilişkin açıklamasında ise “Birçok tehdit altındayım. Bilmediğiniz birçok tehdit var. Önemli her başkanın birçok tehdidi olur. Önemsiz başkanlar tehdit edilmez. Ve sanırım ben en önemli başkan olabilirim” ifadelerini kullandı.

“HÜRMÜZ’ÜN TAM KONTROLÜ BİZDE”

İran konusuna da değinen ABD Başkanı, “İran’a güvenmiyorum. İran’a güvenecek son kişi benim” diyerek, Tahran’ın kendisine birçok kez yalan söylediğini savundu. Hürmüz Boğazı hakkında ise “Şu anda Hürmüz Boğazı'nın tam kontrolü bizde. Onların kontrolü yok. Tam kontrol bizde. Boğazın sahibi biziz” ifadelerinde bulundu.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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