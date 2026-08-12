Mercedes-AMG'nin yeni elektrikli SUV'undan ilk ipucu! Tam 1.153 beygir

Mercedes-AMG, tamamen elektrikli yeni performans SUV'unun ilk teaser görüntüsünü paylaştı. Yeni model, AMG'nin elektrikli GT'siyle benzer tasarım detaylarına sahip olacak ve 1.100 beygirin üzerinde güç sunan üst versiyonuyla Porsche Cayenne Electric'e rakip olacak.

Mercedes-AMG, elektrikli otomobil atağını yeni bir SUV ile genişletmeye hazırlanıyor. Alman performans markası, geliştirme süreci devam eden tamamen elektrikli SUV modelinin ilk resmi ipucunu paylaştı.

Üstü örtülü gösterilen otomobil, Mercedes-AMG'nin yeni nesil elektrikli performans modelleri arasında konumlandırılacak. Modelin, Mayıs ayında tanıtılan elektrikli AMG GT 4-Door ile aynı tasarım ve teknoloji felsefesini paylaşması bekleniyor.

Mercedes-AMGnin yeni elektrikli SUVsinden ilk ipucu! Tam 1.153 beygir

AMG'NİN YENİ ELEKTRİKLİ SUV'Sİ GELİYOR

Mercedes-AMG'nin yeni SUV'u, markanın tamamen elektrikli performans modelleri için geliştirdiği özel mimari üzerine yükselecek. Modelin geliştirme sürecinin 2024 yılının sonlarından bu yana devam ettiği belirtiliyor.

Paylaşılan teaser görüntüsünde otomobilin yalnızca silüeti gösterilirken, yüksek omuz çizgisi, geniş çamurluklar ve sportif gövde oranları dikkat çekiyor. Tasarımın özellikle AMG GT 4-Door ile önemli benzerlikler taşıması bekleniyor.

Mercedes-AMGnin yeni elektrikli SUVsinden ilk ipucu! Tam 1.153 beygir

TASARIMINDA ÜÇ KOLLU YILDIZ DETAYI

Teaser görüntüsünde yeni SUV'un ön ve arka aydınlatma tasarımına ilişkin bazı detaylar da görülebiliyor. Özellikle aydınlatma imzasında üç kollu yıldız formunun kullanılması dikkat çekiyor. Arka bölümdeki stop lambalarının da dairesel çerçeveler içerisinde üç kollu yıldız motifine sahip.

Ön bölümde ise AMG'nin sportif tasarım anlayışına uygun geniş bir ızgara bölümü ve agresif hava girişleri bulunması bekleniyor.



Kabinle ilgili pek bir bilgi olmasa da 10,2 inçlik dijital gösterge paneli, 14 inçlik bilgi-eğlence sistemi ve 14 inçlik ön yolcu ekranı bulunması bekleniyor.

Mercedes-AMGnin yeni elektrikli SUVsinden ilk ipucu! Tam 1.153 beygir

1.153 BEYGİRLİK VERSİYON GÜNDEMDE

Yeni elektrikli SUV'un en üst versiyonunda üç elektrik motorlu bir güç aktarma sistemi kullanılması bekleniyor. Bu kombinasyonun yaklaşık 1.153 HP güç üretebileceği belirtiliyor. Daha erişilebilir versiyonlarda ise çift elektrik motorlu ve yaklaşık 536 HP güç üreten bir sistemin kullanılması gündemde. Eğer bu güç değerleri üretim modelinde korunursa Mercedes-AMG'nin yeni SUV'u, elektrikli SUV segmentinin en güçlü modellerinden biri olacak.

106 KWH BATARYA

Mercedes-AMG'nin yeni elektrikli SUV'u 106 kWh kapasiteli batarya paketi ve dört tekerlekten çekişe sahip olacak. Giriş seviyesi versiyon 682 ile 809 km arasında, üst versiyon ise 696 km’ye kadar menzil vadediyor. Araç hızlı şarj konusunda da oldukça iddialı olacak. Model 600 kW'a kadar DC şarj desteği ile 10 dakikada 534 km menzil kazanabilecek.

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