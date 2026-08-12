ABD'nin kritik enflasyon verisi öncesinde petrol fiyatları yükselişe geçti. ABD ham petrolü yüzde 0,89, Brent petrol ise yüzde 0,78 değer kazanırken, piyasalarda gözler Fed'in faiz kararına ilişkin beklentileri etkileyebilecek TÜFE verisine çevrildi.

ABD'nin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi öncesi petrolde dalgalanma yaşandı. ABD-İran gerilimi devam ederken, beklenen enflasyon verisi öncesinde petrol çarşamba günü yükseliş kaydetti. ABD ham petrolü yüzde 0,89 artışla 83,94 dolara, Brent petrol ise yüzde 0,78 yükselişle 89,60 dolara çıktı.

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SAVAŞIN GERİLİMİ PETROLE YANSIMAYA DEVAM EDİYOR

Her iki gösterge de salı günü 1 doların üzerinde değer kazanarak 31 Temmuz'dan bu yana en yüksek kapanışlarını gerçekleştirmişti. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik devam ederken, ABD ile İran arasındaki çatışmanın sona ereceğine ilişkin beklentilerin zayıflaması da petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

Kritik veri öncesi petrol yükseldi! ABD TÜFE piyasaları nasıl etkileyecek?

Piyasalar ABD'nin kritik enflasyon verisini beklerken, verinin Fed'in gelecek ay faiz artırıp artırmayacağına ilişkin beklentiler açısından belirleyici olması bekleniyor. Piyasalarda faiz artışı beklentisi ise yaklaşık yüzde 50 seviyesinde bulunuyor. Yapılan anketlere göre, ABD'de tüketici fiyatlarının temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,1 artması, yıllık enflasyonun ise yüzde 3,4'e gerilemesi bekleniyor. Piyasaların gözü ise bugün saat 15.30'da açıklanacak ABD enflasyon verisine çevrildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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