Motorin fiyatlarında indirim beklentisi milyonlarca vatandaşı heyecanlandırdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan ÖTV tutarında değişikliğe gitmeye hazırlanırken, düzenlemenin bu gece yarısından itibaren Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

ABD-İran gerilimi devam ederken piyasalardaki baskı da sürüyor. Özellikle petroldeki dalgalanmalar, tüm dünyadaki akaryakıt fiyatlarını zorlamaya devam ediyor. Türkiye'de de vatandaşın cebini yakmaya devam eden akaryakıt fiyatlarına yönelik çok önemli bir yeni düzenleme geldi. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bu yeni gelişme, Özel Tüketim Vergisi'ne yönelik bir çalışma olarak gerçekleşti.

ÖTV TUTARLARINDA DEĞİŞİKLİK

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üstlendiği bu yeni düzenlemeyle birlikte Bakanlık, tüketiciler başta olmak üzere nakliyeciler ve sanayicilerin maliyetlerini hafifletmek amacıyla motorin fiyatlarında indirime yönelik bir düzenleme hazırlıyor. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında değişikliğe gidilmesi planlanıyor. Düzenlemenin bu gece yarısından itibaren Resmi Gazete'de yayımlanması beklenirken, yapılan çalışmanın vatandaş üzerindeki fiyat baskısını azaltmayı hedeflediği belirtiliyor.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Motorin fiyatlarına ÖTV indirimi geliyor

Daha önce de Eşel Mobil Sistemi'ni uygulayan Bakanlığın bu düzenlemesiyle birlikte motorin fiyatlarında indirime gidilmesi ve böylece vatandaş, nakliyeci ve sanayicilerin üzerindeki maliyet baskısının azaltılması hedeflenmekte.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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