Altın fiyatları günlerce süren yükselişin ardından bugün açıklanacak ABD temmuz enflasyonu öncesinde bekleyişe geçti. Dün 4.368 dolardan kapanış yapan ons fiyatı, bugün TSİ 06:00 itibarıyla 4.410 dolardan fiyatlandı. Haftalık zirve ise 4.435 dolarda bulunuyor. Gram altın da 6.770 TL’den güne başladı. Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, asıl sınavın yeni başladığını belirterek ons altın için kritik seviyeyi verdi ve yatırımcıları uyardı.

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı günlerce süren hızlı yükselişin ardından dünkü işlemlerde %-0,50 geriledi 4.368 dolardan kapanış yaptı. Kâr satışlarının ardından altın yeni güne ise pozitif başlangıç yapıyor. Ons fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 4.410 dolardan fiyatlandı ve son günlerde yakalanan kazanımlarını korudu. Spot piyasada işlem gören 12 Ağustos 2026 gram altın fiyatı ise 6.770 TL’den güne başlıyor.

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında, dikkatler bugün ABD’de açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine çevrildi.

Altında asıl sınav yeni başlıyor! Ünlü stratejist seviye vererek uyardı…

ABD TÜFE, ALTINI NASIL ETKİLER?

Ahlatçı Yatırım tarafından paylaşılan analizde “Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin belirsizlik petrol fiyatlarını yüksek tutuyor. Yüksek petrol de enflasyon beklentilerini canlı tutarken, ABD tahvil faizlerinde yukarı yön izleniyor. Petroldeki hareket, ons altında yükselişi sınırlıyor. ABD TÜFE verisi kısa vadeli yön açısından belirleyici olacak. Yıllık enflasyonun %3,4, çekirdek enflasyonun %2,5 gerçekleşmesi bekleniyor. Beklenti üzerindeki bir veri faiz artırımı fiyatlamasını güçlendirebilir. Beklenti altındaki sonuç ise son istihdam verileriyle başlayan yükselişin devamını destekleyebilir.” ifadelerine yer verildi.

ONS İÇİN EN KRİTİK DİRENÇ

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen ise ons altın için 4.500 doların çok kritik bir direnç olduğunu, hem 200 günlük ortalamanın hem de düşen zirveler dizisinin bu noktada buluştuğunu belirterek “Altının ons fiyatında 4.500 dolar seviyesinde veya öncesinde yaşanacak bir reddedilme, konsolidasyonun devam edeceğini ve potansiyel olarak 4.000-3.960 dolar destek bölgesinin tekrar gündeme gelebileceğini gösterir.” görüşünü paylaştı.

Altında asıl sınav yeni başlıyor! Ünlü stratejist seviye vererek uyardı…

İYİLEŞME BELİRTİLERİ VAR, FAKAT…

Değerli metallerde görünümün iyileşme belirtileri gösterdiğini aktaran Hansen “Makroekonomik ortam daha destekleyici bir hal aldı ancak kırılganlığını koruyor. Doların değer kaybetmesi ve FED'den ek sıkılaştırma beklentilerinin azalması değerli metallere yardımcı oldu. Ancak enflasyon baskısının yeniden artması, petrol fiyatlarında bir başka yükseliş veya daha güçlü ABD verileri faiz artırımı beklentilerini hızla canlandırabilir.” uyarısında bulundu.

ALTINDA BİR SONRAKİ TEST…

Makro ortamın daha destekleyici hale geldiğini belirten Hansen, “Batılı yatırımcılar da geri dönme konusunda temkinli işaretler gösteriyor. Bu, yapıcı bir kombinasyon ancak altında bir sonraki yükselişin başladığının henüz teyidi değil. Altın, aşağı yönlü baskıya karşı direnç gösterdi ancak yenilenen boğa piyasası yükselişini henüz teyit etmedi. 4.200 dolar civarındaki destek giderek önem kazanıyor. Altın, alıcıların piyasayı savunmaya hazır oldukları noktayı gösterdi.” diyerek, bir sonraki testin 4.500 dolarda olduğunu vurguladı.

| Kaynak: ÖMER FARUK BİNGÖL Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ÖMER FARUK BİNGÖL

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