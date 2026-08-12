1 Ekim 2025’te başlayan yasama yılında vekiller çalışmalara ara vermeden, yoğun mesai ile çok önemli kanunları çıkardı. Terörsüz Türkiye’nin yanı sıra 11. Yargı Paketi’nden trafik cezalarına, doğum izninden öğrenci affına kadar 30 kanun hayata geçirildi.

Meclis son yılların en geç kapanan yasama dönemlerinden birini yaşadı. Meclis normal şartlarda 1 Temmuz’da çıkılması gereken tatile 10 Ağustos’ta başladı.

Yasama yılının en çok tartışılan düzenlemelerinden biri 11. Yargı Paketi oldu. 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar bakımından belirli şartları taşıyan hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine ve açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılabilmelerinin önü açıldı. 12. Yargı Paketi ile de IBAN dolandırıcılığına karşı yeni yaptırımlar getirildi.

Fırtınalarla dolu 10 ay! Meclis'te bir yasama yılı böyle geçti

TRAFİKTE YENİ DÖNEM

Dikkat çeken bir diğer düzenleme trafik güvenliğine ilişkin oldu. Düzenlemeyle trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik para cezaları artırılırken, bazı ihlallerde sürücü belgelerine el konulması ve ehliyetin geri alınması için yeni şartlar getirildi.

VERGİ VE VARLIK BARIŞI

Kamu alacaklarında tecil süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı ve teminatsız tecil sınırı 1 milyon liraya yükseltildi. Yurt dışında veya kayıtlarda bulunmayan bazı varlıkların ekonomiye kazandırılmasına yönelik yeni bir varlık barışı düzenlemesi getirildi.

HOBİ BAHÇELERİNE SINIR

Tarım arazilerinin ‘hobi bahçesi’ adı altında parçalanmasının ve amacı dışında kullanılmasının önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirilen düzenleme kapsamında, kooperatiflerin, tarımsal niteliği korunacak alanlarda bulunan bazı taşınmazlar üzerinde mülkiyet ve sınırlı ayni hak edinmelerine sınırlama getirildi.

Fırtınalarla dolu 10 ay! Meclis'te bir yasama yılı böyle geçti

ÖĞRENCİ AFFI YASALAŞTI

Son dönemde çıkarılan bir kanunla da belirli şartları taşıyan ve üniversiteleriyle ilişiği kesilmiş öğrencilerin yeniden yükseköğretime dönmelerinin önü açıldı. Yasama yılının son günlerinde kabul edilen suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemeler oldu. Ayrıca şehit yakınları, gaziler ve terörle mücadele kapsamında hayatını kaybedenlerin yakınlarının bazı sosyal, ekonomik ve özlük haklarında değişiklikler yapıldı.

467 VEKİL “EVET” DEDİ

Meclis’in yasama yılının son günündeki en önemli gündemi ise “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin Çerçeve Yasa olarak bilinen kanun teklifi oldu. Teklifin 467 oyla kabul edilmesi, Meclis’in yasama yılı içindeki en dikkat çekici oylamalarından biri oldu.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKTI

Çalışma hayatını doğrudan ilgilendiren doğum iznine ilişkin düzenlemeyle kadın çalışanların analık izni doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkarıldı.

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