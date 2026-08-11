Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

Elazığ'da bir garip olay: Ağacın gövdesinden kilo kilo bal çıktı!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Elazığ'ın Palu ilçesinde ormanlık alanda gezintiye çıkan arıcı bir vatandaş, kurumuş bir ağacın gövdesinde arıların yaptığı doğal balı keşfetti. Ağacın kuru olması üzerine harekete geçen Üner, gövdeden yaklaşık 3 kilogram ağırlığında bal çıkardı.

Kaydet
a- | +A

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Umutkaya Köyü'nde, ormanlık alanda dolaşan arı yetiştiricisi Vedat Üner, kuru bir ağacın içerisinde arıların bal yaptığını fark etti.

Ağacın kurumasından dolayı balı çıkarmaya karar veren Üner, ağacın üstüne çıkarak arıların doğal bir şekilde yaptığı balı bulunduğu yerden çıkardı. Çıkarılan balın yaklaşık 3 kilo ağırlığında olduğu öğrenildi.

Yaşadığı ilginç olayı anlatan Vedat Üner, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce de bir ağacın içerisinde doğal bala rastlamıştım fakat o ağacın canlı ve yeşil olması nedeniyle kesmeye kıyamamıştım. Bu defa ise şansım yaver gitti. Kuru bir ağacın içerisinde arıların yaptığı doğal balı buldum. Yaklaşık 3 kilo civarında bal çıkardım."

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Palu
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Mega kentin akciğerleri İstanbul Yangın Koordinasyon Merkezine emanet, merkezde yapay zeka da kullanılıyor
Mega kentin akciğerleri İstanbul Yangın Koordinasyon Merkezine emanet
Kaydet
İneği kurtarmak için kendini kanala attı! Diyarbakır'daki zorlu kurtarma anları kamerada
İneği kurtarmak için kendini kanala attı! Diyarbakır'daki zorlu kurtarma anları kamerada
Kaydet
İstanbul’un eşsiz mor mercanları Akdeniz’e ekildi! Sıfır Atık vizyonu Deniz Koruma ile buluştu
İstanbul’un eşsiz mor mercanları Akdeniz’e ekildi! Sıfır Atık vizyonu Deniz Koruma ile buluştu
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.