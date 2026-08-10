Mazerete bağlı atama takviminde süreç işliyor. Çeşitli sebeperle iller arası tayin için başvuru yapan adaylar sonuç duyurusuna kilitlendi. İl dışı atama sonuçları için saatler kaldı! Peki, Milli Eğitim Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Öğretmenlerin 2026 yılı yaz tatili mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin iller arası ve il içi (ilçe grupları arasında) yer değiştirme duyuruları personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanmıştı. İller arası atama tercihleri için verilen süre bugün (10 Ağustos 2026) doluyor. Başvuru sürecini geride bırakan adayların gündeminde atama takvimi var. Peki, MEB iller arası tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

İl dışı atama sonuçları için saatler kaldı! MEB iller arası tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI ATAMALARI NE ZAMAN?

Tercih başvuruları 06-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak olup atamalar 11 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.



"2026 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İl Dışı Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu" kapsamında iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınan başvurular sonucunda öğretmenlerin atamaları, tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yapılacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası