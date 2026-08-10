Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Para, döviz, ziynet eşyası… Toplam değeri 65 milyon! Hepsi ultrAslan’ın tribün liderinin evinden çıktı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Dün gözaltına alınan taraftar grubu ultrAslan’ın tribün lideri Sebahattin Şirin’in evinde yapılan aramalarda toplam 65 milyon TL değerinde para, döviz ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Evde 500 bin TL değerinde 1 adet Hint seti, 350 bin TL değerinde pırlanta kolye, değeri 13 milyondan fazla da mücevherat bulundu.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan’ın tribün lideri “Sebahattin Şirin" ismiyle tanınan Muzaffer Şirin hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve spor suçlarından soruşturma başlatmıştı. Şirin, dün soruşturması kapsamında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve uyuşturucu kullanma suçlardan gözaltına alınmıştı.

ÖNERİLEN HABERLER
UltraAslan taraftar lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı
GÜNDEM

UltraAslan taraftar lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı

EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKMIŞTI

Dün Muzaffer Şirin’in ikametinde yapılan aramada 1 adet silah, 1 adet şarjör, 141 adet 9x19 milimetre ve 1 adet 6,35 milimetre fişek, 2 adet 6,35 milimetre boş şarjör, 3 adet iPhone marka cep telefonu, 3 adet SIM kart ve 4 adet balistik yelek ele geçirilmişti.

Evinden neler çıktı?

MalzemeMiktar
Silah1 adet
Şarjör1 adet
9x19 milimetre fişek141 adet
6,35 milimetre fişek1 adet
6,35 milimetre boş şarjör2 adet
iPhone marka cep telefonu3 adet
SIM kart3 adet
Balistik yelek4 adet
Para, döviz, ziynet eşyası… Toplam değeri 65 milyon! Hepsi ultrAslan’ın tribün liderinin evinden çıktı
Başlık ResmiPara, döviz, ziynet eşyası… Toplam değeri 65 milyon! Hepsi ultrAslan’ın tribün liderinin evinden çıktı

Şirin’in evinde aynı zamanda euro ve pound cinsinden döviz ile bir kasa bulunduğu öğrenilmişti. Şirin’in evindeki aramada bulunan paranın değeri ortaya çıktı. Aramada, 841 bin 895 Euro, 51 bin 953 ABD Doları, 18 bin 865 İngiliz Sterlini ve 795 bin 825 TL ele geçirildi.

Para BirimiMiktar
Euro841.895
ABD Doları51.953
İngiliz Sterlini18.865
TL795.825
Para, döviz, ziynet eşyası… Toplam değeri 65 milyon! Hepsi ultrAslan’ın tribün liderinin evinden çıktı
Başlık ResmiPara, döviz, ziynet eşyası… Toplam değeri 65 milyon! Hepsi ultrAslan’ın tribün liderinin evinden çıktı

HİNT SETİ, PIRLANTA KOLYE, MÜCEVHER

Aramada ayrıca yaklaşık 13 milyon 351 bin 890 TL değerinde altın ve mücevherat, yaklaşık 500 bin TL değerinde 1 adet Hint seti ile yaklaşık 350 bin TL değerinde pırlanta kolye bulundu. Ele geçirilen para, döviz ve ziynet eşyalarının toplam değerinin yaklaşık 65 milyon TL olduğu değerlendirildi.

Para, döviz, ziynet eşyası… Toplam değeri 65 milyon! Hepsi ultrAslan’ın tribün liderinin evinden çıktı
Başlık ResmiPara, döviz, ziynet eşyası… Toplam değeri 65 milyon! Hepsi ultrAslan’ın tribün liderinin evinden çıktı

Ele geçirilen deliller ile dijital materyaller incelenirken, Şirin hakkındaki soruşturma devam ediyor.

ÖNERİLEN HABERLER
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin
GÜNDEM

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı! Tabanca, mermi, çelik...

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Galatasaray'ın taraftar grubu olan UltrAslan'ın lideri Muzaffer Şirin (Sebahattin Şirin) dün gözaltına alındı.

Şirin hakkında, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 14 ve 15’inci maddeleri kapsamında spor alanlarında taşkınlık ve düzenin bozulmasına ilişkin suçlar, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya örgüte üye olma, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma ya da kullanma suçlarından işlem başlatıldığı belirtildi.

Para, döviz, ziynet eşyası… Toplam değeri 65 milyon! Hepsi ultrAslan’ın tribün liderinin evinden çıktı
Başlık ResmiPara, döviz, ziynet eşyası… Toplam değeri 65 milyon! Hepsi ultrAslan’ın tribün liderinin evinden çıktı

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Süper Lig ne zaman başlıyor? 2026-2027 Süper Lig ilk hafta fikstürü
Süper Lig ne zaman başlıyor?
Kaydet
3 ilde kötü şartlar nedeniyle denize girmek yasaklandı
3 ilde kötü şartlar nedeniyle denize girmek yasaklandı
Kaydet
TFF Fantezi Lig nedir, nasıl oynanır? Fantezi Lig kayıt olma ve takım kurma adımları
TFF Fantezi Lig nedir, nasıl oynanır?
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.