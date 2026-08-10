Dün gözaltına alınan taraftar grubu ultrAslan’ın tribün lideri Sebahattin Şirin’in evinde yapılan aramalarda toplam 65 milyon TL değerinde para, döviz ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Evde 500 bin TL değerinde 1 adet Hint seti, 350 bin TL değerinde pırlanta kolye, değeri 13 milyondan fazla da mücevherat bulundu.

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan’ın tribün lideri “Sebahattin Şirin" ismiyle tanınan Muzaffer Şirin hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve spor suçlarından soruşturma başlatmıştı. Şirin, dün soruşturması kapsamında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve uyuşturucu kullanma suçlardan gözaltına alınmıştı.

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EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKMIŞTI

Dün Muzaffer Şirin’in ikametinde yapılan aramada 1 adet silah, 1 adet şarjör, 141 adet 9x19 milimetre ve 1 adet 6,35 milimetre fişek, 2 adet 6,35 milimetre boş şarjör, 3 adet iPhone marka cep telefonu, 3 adet SIM kart ve 4 adet balistik yelek ele geçirilmişti.

Evinden neler çıktı?

Malzeme Miktar Silah 1 adet Şarjör 1 adet 9x19 milimetre fişek 141 adet 6,35 milimetre fişek 1 adet 6,35 milimetre boş şarjör 2 adet iPhone marka cep telefonu 3 adet SIM kart 3 adet Balistik yelek 4 adet

Para, döviz, ziynet eşyası… Toplam değeri 65 milyon! Hepsi ultrAslan’ın tribün liderinin evinden çıktı

Şirin’in evinde aynı zamanda euro ve pound cinsinden döviz ile bir kasa bulunduğu öğrenilmişti. Şirin’in evindeki aramada bulunan paranın değeri ortaya çıktı. Aramada, 841 bin 895 Euro, 51 bin 953 ABD Doları, 18 bin 865 İngiliz Sterlini ve 795 bin 825 TL ele geçirildi.

Para Birimi Miktar Euro 841.895 ABD Doları 51.953 İngiliz Sterlini 18.865 TL 795.825

Para, döviz, ziynet eşyası… Toplam değeri 65 milyon! Hepsi ultrAslan’ın tribün liderinin evinden çıktı

HİNT SETİ, PIRLANTA KOLYE, MÜCEVHER

Aramada ayrıca yaklaşık 13 milyon 351 bin 890 TL değerinde altın ve mücevherat, yaklaşık 500 bin TL değerinde 1 adet Hint seti ile yaklaşık 350 bin TL değerinde pırlanta kolye bulundu. Ele geçirilen para, döviz ve ziynet eşyalarının toplam değerinin yaklaşık 65 milyon TL olduğu değerlendirildi.

Para, döviz, ziynet eşyası… Toplam değeri 65 milyon! Hepsi ultrAslan’ın tribün liderinin evinden çıktı

Ele geçirilen deliller ile dijital materyaller incelenirken, Şirin hakkındaki soruşturma devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Galatasaray'ın taraftar grubu olan UltrAslan'ın lideri Muzaffer Şirin (Sebahattin Şirin) dün gözaltına alındı.

Şirin hakkında, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 14 ve 15’inci maddeleri kapsamında spor alanlarında taşkınlık ve düzenin bozulmasına ilişkin suçlar, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya örgüte üye olma, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma ya da kullanma suçlarından işlem başlatıldığı belirtildi.

Para, döviz, ziynet eşyası… Toplam değeri 65 milyon! Hepsi ultrAslan’ın tribün liderinin evinden çıktı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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