Denizin 46 metre altında bulundu! 2 bin yıllık gemiden yüzlerce amfora çıktı

İtalya’nın Sicilya Adası açıklarında yaklaşık 2.300 yıllık olduğu değerlendirilen Roma dönemine ait bir gemi enkazı bulundu. Enkazdaki amforalardan yüzlercesinin iyi korunmuş durumda olduğu ifade edildi.

İtalya’nın Sicilya Adası açıklarında, 2 bin yıldan daha eski olduğu değerlendirilen Roma dönemine ait bir gemi enkazı bulundu.

BBC’nin haberine göre keşif, balıkçıların bölgede fark ettikleri durumu yetkililere bildirmesiyle başladı. İtalyan polis teşkilatında görev yapan uzman dalgıçlar, ihbarın ardından Sicilya açıklarında araştırma gerçekleştirdi.

ROMA DÖNEMİNE AİT OLABİLİR

Yaklaşık 46 metre derinlikte yapılan dalış sırasında, Roma dönemine ait olduğu düşünülen geminin enkazına ulaşıldı. Geminin yaklaşık 21 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğinde olduğu belirlendi.

Enkazda, gıda taşımacılığında kullanılan yüzlerce amforanın bulunduğu ve bu kapların önemli bölümünün iyi şekilde korunduğu görüldü.

"SON YILLARIN EN ÖNEMLİ KEŞİFLERİNDEN BİRİ"

İtalya Kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gemi enkazının milattan önce 2. veya 1. yüzyıla ait olduğunun değerlendirildiği bildirildi.

İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli ise keşfi, “son yılların en önemli su altı arkeolojik keşiflerinden biri” olarak nitelendirdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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