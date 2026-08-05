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Dünya

İtalya kapılarını açıyor! Yüz binlerce yabancı işçi alınacak, işte aranan sektörler

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İtalya kapılarını açıyor! Yüz binlerce yabancı işçi alınacak, işte aranan sektörler

İtalya, iş gücü açığını kapatmak için 2026-2028 döneminde AB dışındaki ülkelerden toplam 497 bin 550 yabancı çalışana kapılarını açacak. En fazla personel ihtiyacı bulunan sektörler de belli oldu. İşte detaylar...

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Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

İtalya, iş gücü açığını azaltmak için 2026-2028 dönemini kapsayan yeni bir yabancı iş gücü programını hayata geçiriyor. Decreto Flussi (Akış Kararnamesi) kapsamında, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden toplam 497 bin 550 kişinin çalışması için İtalya’ya girişine izin verilecek.

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YAŞLI NÜFUSU ARTIP, DOĞUM ORANI DÜŞÜYOR

Ülkede nüfusun yaşlanması ve doğum oranlarının düşmesi nedeniyle ortaya çıkan çalışan ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Kararnameye göre üç yıllık kontenjan şu şekilde belirlendi:

2026: 164 bin 850 kişi
2027: 165 bin 850 kişi
2028: 166 bin 850 kişi

İŞTE EN ÇOK ARANAN BRANŞLAR

Kontenjanlar; tarım, turizm, inşaat, taşımacılık, sağlık, yaşlı ve hasta bakımı gibi çalışan ihtiyacının yoğun olduğu sektörleri kapsıyor.

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BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN

Başvurular, İtalya’daki işverenlerin talepleri doğrultusunda çevrim içi olarak yapılacak. Ön başvuru sürecinin ardından, “click day” olarak adlandırılan belirli günlerde başvurular alınacak. Mevsimlik çalışanların yanı sıra uzun süreli bağımlı ve bağımsız çalışanlar da uygulamadan yararlanabilecek.

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