Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler nakil takvimine çevrildi. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı yerleştirme sonuçlarını bugün erişime açarken, istediği okula yerleşemeyen ya da okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler için ilk nakil tercih süreci de başladı. Peki, LGS 2. tercihler ne zaman? İşte LGS tercih ve yerleştirme takvimi...

Bugün başlayan birinci nakil tercih dönemiyle birlikte binlerce öğrenci ve veli, ikinci nakil başvurularının hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor. Peki, LGS 2. tercihler ne zaman başlayacak, 1. nakil tercihleri ne zaman bitecek?

LGS 2. tercihler ne zaman? 1. nakil tercih başvuruları başladı!

LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Takvimi'ne göre LGS 2. nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

İkinci nakil dönemine ilişkin yerleştirme sonuçları ise 14 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

LGS 2. tercihler ne zaman? 1. nakil tercih başvuruları başladı!

LGS 1. NAKİL TERCİH BAŞVURULARI BAŞLADI

İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi bugün, 5 Ağustos Çarşamba itibarıyla başladı.

Öğrenciler, birinci nakil tercihlerini 7 Ağustos 2026 tarihine kadar yapabilecek. LGS tercih sonuçları ise 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

LGS 2. tercihler ne zaman? 1. nakil tercih başvuruları başladı!

NAKİL DÖNEMİNDE KAÇ TERCİH YAPILABİLECEK?

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar için en fazla 3 okul, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 okul ve pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.

İlk yerleştirmede tercih ettiği okullardan birine yerleşen öğrenciler, nakil döneminde kayıt alanından okul seçme zorunluluğu olmadan tercih yapabilecek. İlk yerleştirmede herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ise ilk 2 tercihini kayıt alanındaki okullardan yapmak şartıyla en fazla 3 okul seçebilecek. Aynı okul türünden ise en fazla 2 tercih yapılabilecek.

LGS 2. tercihler ne zaman? 1. nakil tercih başvuruları başladı!

LGS YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİ NE YAPACAK?

İkinci nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları devreye girecek.

Komisyon başvuruları 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme işlemleri ise 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak.

LGS 2. tercihler ne zaman? 1. nakil tercih başvuruları başladı!

YATILILIK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yatılı eğitimden yararlanmak isteyen öğrenciler için başvurular 31 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında okul ve kurumlar tarafından alınacak.

Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak ve kayıt işlemleri e-Pansiyon sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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