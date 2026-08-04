ÖZEL | Vedat Muriqi'nin eski hocası, Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Süper Lig'de en az 20 gol atar

Fenerbahçe’nin LaLiga ekibi Mallorca’dan kadrosuna kattığı Kosovalı santrfor Vedat Muriqi, sakatlığı sebebiyle henüz forma şansı bulamadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, bir dönem Süper Lig’de fırtınalar estiren ve attığı gollerle hafızlarda yer eden tecrübeli oyuncunun performansını merakla bekliyor. Albert Bunjaki, Kosova Milli Takımı’nda bir dönem teknik direktörlüğünü yaptığı 32 yaşındaki santrforun performansı, potansiyeli ve Fenerbahçe’nin hücum gücüne sağlayabileceği katkılarla ilgili Türkiye Gazetesi'ne özel röportaj verdi.

Kosova Milli Takımı’nı 2009-2017 yılları arasında çalıştıran ve Vedat Muriqi’yi milli takıma kazandıran isim olan Albert Bunjaki, eski oyuncusunun Avrupa’daki performansı, Fenerbahçe’ye transferi ve teknik özellikleriyle ilgili düşüncelerini aktardı. 55 yaşındaki teknik adam, deneyimli golcünün takıma katılmasının ardından şampiyonluk yarışındaki dengelerle ilgili Türkiye Gazetesi’ne dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"VEDAT GİBİ FORVET OYUNCULARI AVRUPA FUTBOLUNDA NADİR"

Tecrübeli teknik adam Albert Bunjaki, Vedat Muriqi’yi milli takıma kazandırdığı ilk dönemlere değinerek şu açıklamayı yaptı:

Kosova'nın teknik direktörü olduğumda hedeflerimizden biri, takımda forma için mücadele edecek; fiziksel olarak güçlü, uzun boylu ve teknik olarak yetenekli iki forvet oyuncusuna sahip olmaktı. O dönemde Vedat, Türkiye'nin ikinci liginde oynuyordu ve Arnavutluk U21 Milli Takımı’nda forma giyiyordu. Ancak, onun potansiyelini hemen fark ettim. Bu tip forvet oyuncularının Avrupa futbolunda son derece nadir olduğuna inanıyordum ve zaman bu değerlendirmemin doğru olduğunu kanıtladı. Bugün Vedat, şüphesiz Avrupa futbolunun en iyi santrforlarından biridir.

Fenerbahçe, Mallorca'dan transfer edilen Vedat Muriqi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

“FENERBAHÇE İÇİN OLAĞANÜSTÜ BİR KAZANÇ”

Bunjaki, 32 yaşındaki santrforun 6 yıl Avrupa’nın zorlu liglerinde edindiği tecrübenin ardından Fenerbahçe’ye daha güçlü bir dönüş yaptığını belirterek, yaşadığı her deneyimin onu daha da geliştirdiğini vurguladı. Tecrübeli teknik adam, “İtalya'daki dönemi nispeten kısa olsa da her deneyim onun gelişimine katkıda bulundu. RCD Mallorca'ya transferi, Avrupa'nın en güçlü liglerinden birinde kendini kanıtlamasına imkan tanıyan mükemmel bir adım oldu. Yıllar boyunca istikrarlı bir şekilde en üst düzeyde performans sergiledi; bu da gerçek bir profesyonelin en ayırt edici özelliğidir. Son altı yılda Vedat, fiziksel olarak çok güçlü bir oyuncuya dönüştü ve lig fark etmeksizin her stoper için kâbus gibi bir rakip haline geldi. Genel oyun seviyesi muazzam bir şekilde gelişti ve onun Fenerbahçe için olağanüstü bir kazanç olacağından hiç şüphem yok” açıklamasında bulundu.

“İYİLEŞTİKTEN SONRA AYNI SEVİYEYE DÖNECEK”

Fenerbahçe’ye transfer olduktan hemen sonra sezon başı kampında sakatlık yaşayan ve takımla birlikte antrenmanlara yeni çıkmaya başlayan Vedat Muriqi’nin zihinsel olarak çok güçlü olduğuna ve sakatlıklardan etkilenmeyeceğine vurgu yapan Kosovalı çalıştırıcı, “Profesyonel futbolcular, sakatlıkların oyunun bir parçası olduğunu ve bunlarla nasıl başa çıkılacağını bilirler. Vedat, hayatı boyunca kat ettiği yolun şekillendirdiği olağanüstü bir zihinsel güce sahiptir. Onun için futbol hiçbir zaman sadece bir spor dalı olmamıştır; daha iyi bir gelecek inşa etmenin, ailesine destek olmanın ve ülkesini gururla temsil etmenin bir yolu olmuştur. Bu bakış açısı onu inanılmaz derecede dirençli kıldı. Onu şimdiye kadar birlikte çalıştığım en kararlı ve odaklanmış oyunculardan biri olarak tanımlayabilirim. Onun iyileştikten sonra yine aynı olağanüstü seviyeye döneceğinden en ufak bir şüphem yok” şeklinde konuştu.

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"GREENWOOD, VEDAT’IN GÜÇLÜ YANLARINI TAMAMLAYACAKTIR"

Sarı-lacivertli ekibin hücum hattında Vedat Muriqi-Mason Greenwood arasında merakla beklenen uyum sürecine değinen deneyimli teknik adam, Greenwood’un Muriqi’nin performansına önemli bir katkı sağlayacağını söyledi. Albert Bunjaki, “Her teknik direktör kadro içinde sağlıklı bir rekabet ortamı olmasını ister; Vedat da kalitesini şimdiden kanıtladı. Geçen sezon küme düşen bir takımda oynamasına rağmen Avrupa’nın en güçlü liglerinden birinde en çok gol atan oyuncular arasında yer alması, yeteneğinin ne kadar büyük olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Vedat, sadece futbol yetenekleriyle değil, karakteriyle de her teknik direktörün sahip olmayı hayal ettiği türden bir oyuncu. Hem takım arkadaşları hem de teknik kadro tarafından büyük saygı görüyor; doğuştan bir lider ve kaptandır. En büyük gücü, olağanüstü fiziksel yapısı ve yüksek hızda bile sergilediği istisnai teknik yeteneğinin birleşiminde yatmaktadır. Rakip savunmacılar ve kaleciler için sürekli sorun yaratan tam anlamıyla modern bir forvet oyuncusu. Mason Greenwood'a gelince; üst düzey oyuncuların birbirini daha iyi bir seviyeye taşıdığına yürekten inanıyorum. Greenwood'un yaratıcılığı, hızı ve gol fırsatları yaratma yeteneği, Vedat'ın güçlü yanlarını mükemmel bir şekilde tamamlayacaktır; bu ikilinin ortaklığının Fenerbahçe'nin hücum oyununa çok olumlu bir etki yapacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kosovalı futbolcu, geçtiğimiz sezon 37 maçta 23 golattı ve 1 asist yaptı.

"SÜPER LİG'İN EN SKORER 3 OYUNCUNDAN BİRİ OLUR"

Vedat Muriqi’nin yeni sezonda üretmesini beklediği skor katkısıyla ilgili konuşan başarılı antrenör, Kosovalı golcünün bu sezon en az 20 gol atacağına dikkat çekti. Bunjaki, “Vedat için takımın başarısı her zaman bireysel başarıların önüne geçmiştir. O, kişisel istatistiklerin peşinde koşmayan olgun bir oyuncu. Bunun yerine, takımın daha iyi performans göstermesini ve gol atmasını sağlayan sürece odaklanıyor. Kendine gereksiz yere baskı yapmayacak kadar zeki. Ona bu soruyu sorsanız, muhtemelen Fenerbahçe kazandığı sürece kendisinin atacağı gol sayısının önemsiz olduğunu söylerdi. Bu zihniyet hem olgunluğunu hem de takıma olan bağlılığını yansıtıyor. Onunla zihinsel koçluk açısından da çalışmış biri olarak, bu felsefeyi kariyerinin erken dönemlerinde de benimsediğini biliyorum. Bana göre sakatlık yaşamadığı sürece sezonu Süper Lig’in en skorer 3 oyuncusu arasında tamamlayacaktır. Bir sayı vermem gerekirse en az 20 lig golü atabilecek kapasitede olduğuna inanıyorum” dedi.

"AVRUPA’DAKİ HEDEFLERE ULAŞMASINDA KİLİT ROL OYNAR"

Vedat Muriqi’nin fark yaratabilecek niteliklere sahip olduğunu ifade eden Bunjaki, son olarak şunları ekledi:

Fenerbahçe'nin lig şampiyonluğunu kazanmasını görmekten büyük mutluluk duyarım. Kulüp Kosova'da özel bir yere sahip; zira çok sayıda Kosovalı Fenerbahçe'yi destekliyor. Bir dönem kulüpte de forma giymiş olan efsanevi Futbol Federasyonu Başkanımız Fadil Vokrri'nin de bunda büyük payı var. Bu da Vedat'ın dönüşünü daha da heyecan verici hale getiriyor. Vedat’ın Fenerbahçe'nin hücum oyununa yepyeni bir boyut kazandıracağına inanıyorum. Fiziksel varlığı, yalnızca Türk futbolunda değil, Avrupa standartlarında da eşsizdir. O, şampiyonluk yarışında fark yaratabilecek niteliklere sahip ve ayrıca Fenerbahçe'nin bu sezon Avrupa kupalarındaki hedeflerine ulaşmasında da kilit bir rol oynayabileceğine inanıyorum.

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