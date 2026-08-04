Transfer açıklandı: 2026 Dünya Kupası'nın yıldızı imzayı attı
Şili ekibi Colo Colo, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları formasıyla adından söz ettiren kaleci Vozinha'yı (Josimar Jose Evora Dias) kadrosuna kattı.
Colo Colo'dan yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 40 yaşındaki kaleci Vozinha'nın resmi sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.
2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki kurtarışlarıyla Yeşil Burun Adaları'nın gruptan çıkıp son 32 turuna kalmasında önemli rol oynayan Vozinha, turnuvanın en çok gündeme gelen futbolcularından oldu.
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TAKPÇİ SAYISI 50 BİNDEN 30 MİLYONA ÇIKTI
Tam adıyla Josimar Jose Evora Dias'ın Instagram'daki takipçi sayısı, elde ettiği popülariteyle 50 binden yaklaşık 30 milyona ulaştı.
VOZINHA'NIN KARİYERİ
Ülkesinin dışında Angola, Moldova, Portekiz, Kıbrıs Rum Kesimi ve Slovakya gibi ülkelerde görev yapan Vozinha; Zimbru, Gil Vicente, AEL Limassol, Trencin ve son olarak Chaves'te forma giymişti.