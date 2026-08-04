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Mersin’deki dehşetin perde arkası! Otomobilin ezip kaçtığı aile dehşeti anlattı: ‘Eşimin çocuklarımın üzerinden bile bile geçti’

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Mersin’de otomobil sürücüsünün çarptıktan sonra üzerinden geçtiği aile, dehşeti anlattı. Ölümden dönen Adem Aksaç “O an hayatın bittiğini düşündüm. İki kolum alçıda, eşimin ve çocuklarımın da yaraları ve kırıkları var. Çarptıktan sonra dursaydı, ‘Kazadır, insanlık hali' der geçerdik. Ama eşimin ve çocuklarımın üstünden bile bile geçmesi bizi derinden yaraladı. En ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.

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Mersin’in Toroslar ilçesinde 5 gün önce bir otomobil sürücüsü, karşı yönden gelen üzerinde ikisi çocuk 4 kişinin bulunduğu motosikletle çarpmıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan çocuklardan 1'i kaputun üzerine, diğerleri yere düşmüştü.

Mersin’deki dehşetin perde arkası! Otomobilin ezip kaçtığı aile dehşeti anlattı: ‘Eşimin çocuklarımın üzerinden bile bile geçti’
Başlık ResmiMersin’deki dehşetin perde arkası! Otomobilin ezip kaçtığı aile dehşeti anlattı: ‘Eşimin çocuklarımın üzerinden bile bile geçti’

Kaza sonrası otomobil sürücüsü aracından inerek, otomobilin ön kaputuna düşen küçük çocuğu diğer çocuğun yanına indirmiş, kaçarken yerde yatan yaralıların üzerinden otomobiliyle geçmişti. Baba Adem (37), anne Şeymanur (32) ile çocukları Muhammet Celal (7) ve Nisa Zübeyde Aksaç (5) tedavi sonrası taburcu oldu.

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Korkunç kazada ölümden dönen aile, dehşet anlarını anlattı.

“HEPİMİZ HAVAYA SAVRULDUK”

Çocuklarını parktan aldıktan sonra evlerine döndükleri sırada kazanın meydana geldiğini belirten Adem Aksaç, “Kendi şeridimizde seyir halindeydik. Bir araç bir anda önümüze çıkarak bize çarptı. Çarpmanın etkisiyle hepimiz havaya savrulduk. Daha sonra şahsın bizim üzerimizden geçip gittiğini gördüm. O an şuurum yerinde değildi. Sonradan güvenlik kamerası görüntülerini izleyince psikolojim daha da bozuldu" dedi.

Mersin’deki dehşetin perde arkası! Otomobilin ezip kaçtığı aile dehşeti anlattı: ‘Eşimin çocuklarımın üzerinden bile bile geçti’
Başlık ResmiMersin’deki dehşetin perde arkası! Otomobilin ezip kaçtığı aile dehşeti anlattı: ‘Eşimin çocuklarımın üzerinden bile bile geçti’

“ÇOCUKLARIM KORKU İÇİNDE”

Aksaç, "İki kolum alçıda, vücudumuzun çeşitli yerlerinde yaralar var. Eşimin ve çocuklarımın da yaraları ve kırıkları bulunuyor. En ağır olan ise yaşadığımız psikolojik travma. Çocuklarım korku içinde, biz de aynı durumdayız. Kimsenin böyle bir olay yaşamasını istemem" diye konuştu.

Mersin’deki dehşetin perde arkası! Otomobilin ezip kaçtığı aile dehşeti anlattı: ‘Eşimin çocuklarımın üzerinden bile bile geçti’
Başlık ResmiMersin’deki dehşetin perde arkası! Otomobilin ezip kaçtığı aile dehşeti anlattı: ‘Eşimin çocuklarımın üzerinden bile bile geçti’

“HAYATIN BİTTİĞİNİ DÜŞÜNDÜM”

"Eğer çarptıktan sonra dursaydı, ‘Kazadır, insanlık hali' der geçerdik. Ama eşimin ve çocuklarımın üstünden bile bile geçmesi bizi derinden yaraladı. O an hayatın bittiğini düşündüm” diye konuşan Aksaç “Aracını sürerek insanların üzerinden geçmesi kabul edilemez. En ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.

Mersin’deki dehşetin perde arkası! Otomobilin ezip kaçtığı aile dehşeti anlattı: ‘Eşimin çocuklarımın üzerinden bile bile geçti’
Başlık ResmiMersin’deki dehşetin perde arkası! Otomobilin ezip kaçtığı aile dehşeti anlattı: ‘Eşimin çocuklarımın üzerinden bile bile geçti’

TUTUKLANDI, EHLİYETİ ALINDI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aileye dehşeti yaşatan otomobil sürücüsü M.R.Y. (20),'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan tutuklandı. Sürücüye ayrıca trafik yönünden 47 bin 246 TL para cezası kesildi, ehliyeti 2 yıl geri alındı, aracı da trafikten men edildi.

Mersin’deki dehşetin perde arkası! Otomobilin ezip kaçtığı aile dehşeti anlattı: ‘Eşimin çocuklarımın üzerinden bile bile geçti’
Başlık ResmiMersin’deki dehşetin perde arkası! Otomobilin ezip kaçtığı aile dehşeti anlattı: ‘Eşimin çocuklarımın üzerinden bile bile geçti’
SuçCezaSüreAraç Durumu
Kasten Öldürmeye Teşebbüs47.246 TL Para CezasıEhliyet 2 yıl geri alındıTrafikten men edildi
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Mersin
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