Çorum FK'den savunmaya takviye: Alexandre Penetra imzayı attı

Süper Lig'in yeni takımlarından Çorum FK, son olarak AZ Alkmaar'da forma giyen Portekizli savunma oyuncusu Alexandre Penetra'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Çorum FK, kadrosunu Portekizli oyuncu Alexandre Penetra ile güçlendirdi. Kulüp, son olarak AZ Alkmaar forması giyen 25 yaşındaki stoperin transferini resmen duyurdu.

"YENİ YOLCULUĞUNDA BAŞARILAR"

Kırmızı-siyahlıların resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Alexandre Penetra’nın transferi konusunda AZ Alkmaar ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Alexandre Penetra’ya 'hoş geldin' diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz" denildi.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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