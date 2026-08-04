Kemal Sunal'ı hatırlatan taksici… Kahkahasıyla ün saldı! Herkes onu "gülen adam" olarak tanıyor

Doğuştan gelen yüksek sesli kahkahasıyla dikkat çeken Ankara'nın "Gülen Adam"ı Adem Kaya, taksisine binen yolcuların yüzünü güldürüyor. İstemsiz gülüşüyle zaman zaman yanlış anlaşıldığını söyleyen Kaya, yaşadığı ilginç olayları paylaştı.

Ankara'da taksicilik yapan Adem Kaya, doğuştan gelen kendine has gülüşüyle çevresindekilerin dikkatini çekiyor. Gülme krizleri sırasında dakikalarca güldüğünü söyleyen Kaya, istemsiz gülüşünün zaman zaman yanlış anlaşılmasına rağmen, yolcuları tarafından "gülen adam" olarak tanındığını belirtti.

"DOĞUŞTAN SESLİ GÜLÜYORUM"

Gülüşünün kendine özgü ve doğuştan olduğunu belirten Adem Kaya, "Okul yıllarımdan beri böyle gülüyorum. Kendime has bir gülüşüm var. Bu Allah'ın vermiş olduğu bir şey, kesinlikle bilerek yapmıyorum. Bundan dolayı doktora gittim, tedavi de gördüm. Askerde sıkıntı yaşamamak için askerliğimi raporlu yaptım. Doğuştan sesli gülüyorum" dedi.

"GÜLMEK GERÇEKTEN BULAŞICI BİR ŞEY"

Kaya, insanları güldürmeyi sevdiğini ifade ederek, "Önceden cenaze gibi ciddi yerlerde gülmemi kontrol edemiyordum ama artık kendime biraz daha hakim olmaya başladım. Biraz daha sessiz gülmeyi deniyorum. Gülmek gerçekten bulaşıcı bir şey. Ben güldüğümde sesli gülüyorum ve herkes buna gülüyor. Bundan dolayı da çok çevre edindim. Gülmeyi seviyorum, insanları güldürmeyi de seviyorum" diye konuştu.

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"KESİNTİSİZ 10 DAKİKA GÜLDÜĞÜMÜ HATIRLIYORUM"

Gülme krizlerine girdiğinde dakikalarca güldüğünü vurgulayan Kaya, şu ifadelere yer verdi:

"Kesintisiz 10 dakika güldüğümü hatırlıyorum. Kendime hakim olamıyorum, gülmenin freni yok. Ben güldüğümde herkes gülüyor. Gülme krizlerine girdiğim zaman çok sesli gülüyorum. Bundan dolayı insanlar bana bakıyor. Çok dikkat çekiyorum, kendime hakim olamıyorum. Refleks gibi göz kırpmak gibi içimden geliyor. Kendime hakim olamıyorum ve gülüyorum."

"BEN GÜLDÜĞÜMDE TÜM YOLCULARIM GÜLÜYOR"

Taksicilik yaptığı için yolcuları tarafından gülen adam olarak tanındığını aktaran Kaya, "Ankara'da taksi kullandığım için her mahalleye uğruyoruz. Günlük 400 kilometre yol yapıyoruz. Bundan dolayı da çok insan taşıyoruz. Ben güldüğümde tüm yolcularım gülüyor ve bundan mutluyum. Tabi ki insanları güldürmek güzel bir şey. Gülmek bulaşıcı bir şey, herkes gülsün. Bu dünyada herkes gülsün, mutlu olsun. Başka bir amacım yok" ifadelerini kullandı.

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"SAĞA ÇEKTİK, HEP BERABER GÜLDÜK"

Taksi kullanırken istemsiz gülmesi nedeniyle bazı yolcularının kendisini yanlış anladığını dile getiren Kaya, "Mesleğimize karşı saygımız sonsuz ama güleceğim zamanda gülüyorum. Bir gün yine gülerken, taksimde bay ve bayan yolcum vardı. Erkek olan sırtımı yumrukla vurmaya başladı. Ben araç kullanırken sırtıma vuruyordu. Boğazımda bir şey tıkandı, boğuluyorum zannetmiş. Eşi de vurma, adam gülüyor diyordu. Adamda yok gülmüyor, boğazında bir şey tıkandı demişti. Sonrasında sağa çektik, hep beraber güldük" şeklinde konuştu.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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