Kemal Sunal'ın, tel örgüsüyle ikiye bölünen bir köyün hikayesini anlattığı Propaganda filmi gerçek oldu. Kayseri'de, TCDD tarafından tren hattı boyunca çekilen tel örgü nedeniyle Sarımsaklı Mahallesi ortadan ikiye bölündü. Tel örgü yüzünden mahalle sakinleri cami, market ve akrabalarına ulaşmak için yaklaşık 5 kilometre yürümek zorunda kalırken, vatandaşlar uygulamanın kaldırılmasını ya da üst geçit yapılmasını istiyor.

Kayseri'ye 28 kilometre uzaklıktaki Sarımsaklı Mahallesi sakinleri, mahallelerinin ortadan ikiye bölünmesine tepkili. TCDD tarafından mahallenin ortasından geçen tren raylarındaki güvenliği sağlayabilmek için çekildiği belirlenen tel örgü, mahalleyi de ikiye böldü. Mahallede bulunan camiye, markete ve tel örgünün diğer tarafındaki akrabalarına ulaşabilmek için yaklaşık 5 kilometre yürümek zorunda kalan mahalle sakinleri uygulamadan vazgeçilmesini veya üst geçit yapılmasını talep ediyor.

"İLGİNÇ BİR UYGULAMA YAPILMIŞ"

Mahalleyi ziyaret eden Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Kayseri'nin hemen kenarında mesire alanı olan Sarımsaklı'da ilginç bir uygulama yapılmış. Tıpkı yüzyıl önce Türkiye'nin Güneydoğu sınırında köyü ikiye bölüp bir tarafın Irak'ta bir tarafın da Türkiye'de kalması gibi şu anda da Sarımsaklı Mahallesi ikiye bölünmüş durumda. Kuzey sarımsaklı ve Güney Sarımsaklı. TCDD bir gece vakti bu tel örgüyü çekerek mahalleyi bölmüş. Çarşı ve cami diğer tarafta. İnsanlar kara yoluna bile ulaşmak için diğer tarafa 5 kilometre yol yürüyecekler. Ekmek almak için 5 kilometre yol gidecekler. Bu yapılan, insanlara eziyetten başka bir şey değil. Bunun derhal sonlandırılması lazım." dedi.

"HALK NE YAPACAĞINI DÜŞÜNÜYOR"

Mahalle Muhtarı Can Öcal da, "Vatandaşımız her yer kapandığı için ne sağa geçebiliyor, ne sola. Yerleşim alanı arkada kalıyor. Yaşlılarımız, hastalarımız ne markete gidebiliyor ne de camiye gidebiliyor. Aracı olmayan 5 kilometre yol geçecek. Halk ne yapacağını düşünüyor. KASKİ geldi, her yeri batırıp bıraktı. Halkımız içme suyu içemiyor. Bizim halkımıza bütün kurumlar olarak kastınız nedir?" şeklinde konuştu.

"CAMİYE GİTMEK İÇİN 5 KİLOMETRE YÜRÜYORUM"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Gökçen de, "Ben 70 senedir buradayım. Burası hep açıktı ama şimdi kapattılar. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Bütün halk mağdur. Köyümüzde genç yok, hep ihtiyar var. Onlar da camiye gidemiyor. Camiye gitmek için evimden çıkıyorum ve en az 4-5 kilometre yürümem gerekiyor." diye konuştu.

AKILLARA PROPAGANDA FİLMİ GELDİ

Mahallede yaşanan olay, Kemal Sunal'ın oynadığı, bir tel örgüsüyle ikiye bölünen ve bu bölünmeyle birlikte sosyal, duygusal ve manevi olarak da ikiye bölünen köy halkının dokunaklı hikayesini anlatan Propaganda filmini akıllara getirdi.

