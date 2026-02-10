Bolu’da doğum sırasında fenalaşan 26 yaşındaki Betül Gök, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Geride yeni doğan bebeğini bırakan genç anne, Gerede’de gözyaşlarıyla toprağa verilirken, bebeğinin tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

Gerede ilçesinde yaşayan genç kadın, doğum sancısı başlayınca Bolu merkezdeki bir hastaneye sevk edildi.

DOĞUMDA FENALAŞAN KADIN KURTARILAMADI

Doğum esnasında fenalaşan Betül Gök, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı olay ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu. Genç annenin bebeğinin hastanede gözetim altında tutulduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Genç annenin kahreden sonu! Evladını göremeden öldü

GÖZYAŞLARI İLE TOPRAĞA VERİLDİ

Betül Gök için dün öğle namazının ardından Gerede'ye bağlı Beşkonak köyünde cenaze namazı kılındı. Gök, gözyaşları arasında defnedildi.

GIYABİ CENAZE NAMAZI

Öte yandan, Umre ziyareti sırasında vefat haberini alan bazı Geredeli vatandaşların da kutsal topraklarda Betül Gök için gıyabi cenaze namazı kılarak dua ettiği belirtildi.

