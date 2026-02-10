Kurtlar Vadisi’ndeki “Cerrahpaşalılar’ın ablası” rolüyle tanınan Şıvga Gerez hayatını kaybetti. Uzun süredir kanserle mücadele eden 56 yaşındaki Gerez'in vefat ettiği öğrenildi.

Bir dönem İbrahim Tatlıses’in İbo Show programında oryantal olarak yer alan ve Kurtlar Vadisi dizisinde “Cerrahpaşalılar’ın ablası” rolüyle hafızalara kazınan Şıvga Gerez, bir süre önce kansere yakalanmıştı.

KANSERE YAKALANDIĞINI DUYURMUŞTU

Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Gerez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz” diyerek sevdiklerinden dua istemişti.

HAYATINI KAYBETTİ

Oyunculuğu bırakan Gerez, daha sonra ‘Metafizik ve Parapsikoloji Uzmanlığı’ yapmaya başlamıştı. Ünlü isimden üzen haber geldi. Gerez'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Ünlü ismin vefatı, sanat camiası ve sevenleri arasında derin üzüntüye neden oldu.

