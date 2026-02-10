Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın canlı yayında İran gerilimine ilişkin yaptığı uyarılar, Washington’da yankı buldu. Açıklamaları takip eden ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Türkiye’yi doğrudan hedef aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın canlı yayında İran gerilimine ilişkin yaptığı uyarıları dinleyen ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, açıklamaların ardından Türkiye’yi hedef aldı. Graham, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye’yi Katar ve Mısır ile birlikte statükoyu korumakla suçladı.

GRAHAM NE DEDİ?

Graham, İran’daki protestolar üzerinden bölge ülkelerine seslenerek şu sözleri kullandı:

"Sözde bölgesel müttefiklerimize sesleniyorum: İran halkının tüm direnişine rağmen Ayetullah ve onun katil rejiminin iktidarda kalmasının iyi bir fikir olduğunu düşünüyorsanız hayal dünyasında yaşıyorsunuz demektir."

Canlı yayında Hakan Fidan’ı dinleyen ABD’li senatör Türkiye’yi hedef aldı

TÜRKİYE’YE AÇIK SUÇLAMA

ABD’li senatör, mesajının devamında Türkiye’yi doğrudan hedef aldı. Graham, Ankara’nın savaş karşıtı tutumunu ABD’nin çıkarlarıyla bağdaştırmadığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Katar, Mısır ve diğerlerine: Statükoyu koruma ve İran halkının haklı taleplerini görmezden gelme arzunuz Amerikan ulusal güvenlik çıkarlarıyla bağdaşmamaktadır."

"YARDIM YOLDA"

Graham, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki protestolara yönelik yaklaşımını da paylaşımında öne çıkardı. Trump’ın sözlerine atıf yapan Graham, şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Trump, protestolara devam edin, yardım yolda dedi. O tarihin doğru tarafında yer alacaktır. Onun sözünün eri bir adam olduğuna inanıyorum. İran’a özgürlük."

FİDAN’IN AÇIKLAMALARI WASHİNGTON’U RAHATSIZ ETTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın canlı yayında yaptığı açıklamada İran’a yönelik bir saldırının bölgesel felakete yol açacağını dile getirerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hava saldırısı ile İran’da rejim yıkılmaz. İran’a yapılacak büyük bir saldırı enerji altyapılarını vurur ve savaş kontrolsüz şekilde yayılır. Bu bir felaket olur."

Fidan ayrıca kısa vadede ani bir savaş tehdidi görmediklerini söylemişti.

TÜRKİYE DİPLOMASİ HATTINDA ISRARCI

Ankara, İran-ABD geriliminde askeri seçeneklere karşı duruşunu sürdürüyor. Fidan, nükleer konunun çözülmesi halinde diğer başlıkların daha sağlıklı ele alınabileceğini ifade ederek, bölgesel meselelerin bölge ülkeleri tarafından ele alınması gerektiğini yinelemişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası