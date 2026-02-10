Apple’ın iPhone kullanıcıları için hazırladığı iOS 26.3 güncellemesi, RC sürümünün yayımlanmasıyla birlikte gündemin ilk sırasına yerleşti. Yeni sürümle birlikte gizlilik, cihazlar arası uyum ve mesajlaşma tarafında dikkat çeken yenilikler öne çıkıyor. Peki, iOS 26.3 güncellemesi ne zaman çıkacak?

Apple, iOS 26 serisinin bir sonraki önemli adımı olan iOS 26.3 için geri sayımı başlattı. Son test sürümünün kullanıma sunulmasıyla birlikte, güncellemenin çıkış tarihi ve beraberinde getireceği özellikler iPhone kullanıcıları tarafından yakından takip edilmeye başlandı.

İOS 26.3 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple, iOS 26.3’ün RC (Release Candidate) sürümünü geliştiriciler ve beta kullanıcıları için yayımladı. RC sürümleri, genellikle nihai sürümden önce yayınlanan son test aşaması olarak biliniyor ve büyük bir sorun yaşanmaması halinde doğrudan tüm kullanıcılara sunulacak sürümü temsil ediyor.

iOS 26.3 güncellemesi ne zaman çıkacak? iOS 26.3 güncellemesi ile gelecek özellikler

Resmi bir tarih henüz Apple tarafından açıklanmadı. Ancak önceki iOS güncellemelerinin yayın takvimine bakıldığında, RC sürümünden yaklaşık bir hafta sonra genel dağıtımın başladığı görülüyor. Bu doğrultuda iOS 26.3’ün Şubat ayının ikinci haftasında, özellikle 11 Şubat civarında kullanıma açılması bekleniyor.

İOS 26.3 GÜNCELLEMESİ İLE GELECEK ÖZELLİKLER

iOS 26.3 güncellemesi, büyük bir tasarım değişikliğinden ziyade günlük kullanımda fark oluşturacak işlevsel yeniliklere odaklanıyor. Güncellemenin ana temasını, iPhone ve Android cihazlar arasındaki geçişi kolaylaştıran araçlar ile gizlilik ve uyumluluk geliştirmeleri oluşturuyor.

iOS 26.3 güncellemesi ne zaman çıkacak? iOS 26.3 güncellemesi ile gelecek özellikler

Öne çıkan yeniliklerden biri Ayarlar menüsüne eklenen iPhone’dan Android’e veri aktarma aracı oldu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, kablosuz bağlantı üzerinden fotoğraflar, videolar, mesajlar ve bazı uygulama verilerini Android cihazlara aktarabilecek. Bunun yanı sıra hücresel ağlar için tam konum belirlemeyi sınırlayan yeni gizlilik ayarları, Avrupa Birliği’ne özel bildirim yönlendirme seçenekleri ve RCS mesajlaşma için uçtan uca şifreleme altyapısı da iOS 26.3 ile birlikte geliyor.

İOS 26.3 HANGİ İPHONE MODELLERİNE GELECEK?

iOS 26.3, iOS 26’yı destekleyen tüm iPhone modelleriyle uyumlu olacak. Bazı özellikler ise donanım ve operatör desteğine göre değişiklik gösterebilir.

Haberle İlgili Daha Fazlası