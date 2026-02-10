Manisa'dan Kocaeli'ye götürülmek üzere tıra yüklenen 148 beyaz eşyanın çalındığı ihbarı üzerine başlatılan çalışmada, sürücü ile beraberindeki kişi İzmir'de yakalandı. Yakıt fişinden aracın yerini tespit eden polis ekipleri, şüphelileri gözaltına alırken satıldığı belirlenen 20 parça beyaz eşya da bulunarak firmaya teslim edildi.

Manisa'dan Kocaeli'ye götürülmek üzere bir firmadan tıra yüklenen 148 beyaz eşyayı satmak için çaldıkları iddia edilen sürücü ile beraberindeki 1 şüpheli, İzmir'de yakalandı.

Manisa'daki bir firmadan çeşitli beyaz eşyaları teslim almak üzere yola çıkan R.H. (33) yönetimindeki tırın, varış noktası olan Kocaeli'ye ulaşmaması üzerine firma yetkilileri durumu polise bildirdi. Polis ekiplerince yapılan araştırmada, sürücü R.H'nin İzmir'in Menderes ilçesinde bir adreste olabileceği bilgisine ulaşıldı.

YAKIT FİŞİNDEN ARACIN YERİ TESPİT EDİLDİ

Adrese düzenlenen operasyonda yapılan incelemede, evin önünde bulunan bir yakıt fişinden şüphelinin kullandığı kiralık aracın Gaziemir ilçesinde olduğu belirlendi. Ekiplerce yapılan takip sonucu sürücü R.H. ile yanındaki E.U. yakalandı.

SATILAN EŞYALAR BULUNDU

Sürücü R.H, ifadesinde ihtiyacı olduğu için eşyalardan 20'sini satmak zorunda kaldığını belirtti. Ekipler, satılan eşyaları da bularak tamamını firma yetkililerine teslim etti. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.

