Bodrum Belediyesi tarafından hizmete açılan ve vatandaşlara uygun fiyatlı yemek sunulan Kent Lokantası'na ilgi bir hayli yüksek. 1 yılda 70 binden fazla kişinin yararlandığı lokantada 3 çeşit yemek 100 liradan satılıyor. Öğrenciler ise bu menüden 80 liraya faydalanabiliyor.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci tarafından, 10 Şubat 2025 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Bodrum Kent Lokantası’nda, geride kalan 1 yılda 70 bin 169 tabldot yemek çıkarıldı. Bunun yanında 827 öğrenci tabldotu da öğrencilere ulaştırıldı. Kent Lokantası’nda uygulanan askıda yemek sistemi kapsamında ise hayırseverler tarafından satın alınan 3 bin 292 tabldot yemek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara verildi.

GÜNLÜK 300-350 KİŞİYE HİZMET VERİYOR

Günlük ortalama 300-350 kişiye hizmet verilen Kent Lokantası’nda menüler, uzman ekipler tarafından kalori hesabı yapılarak hazırlanıyor. Baştan sona üretim süreci Bodrum Belediye A.Ş. tarafından yürütülen lokanta, hijyen, lezzet ve sunumuyla vatandaşlardan da tam not alıyor.

ÖĞRENCİYE 20 TL İNDİRİM

Bodrum Kent Lokantası, uygun fiyatlı, dengeli ve sağlıklı beslenmeyi herkes için erişilebilir kılmayı hedefleyerek hizmete devam edecek. Bodrum Belediyesi'nin Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek ise 100 TL'den satılıyor. Öğrenciler ise bu menüden 80 liraya faydalanabiliyor.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Kent Lokantası’nın müdavimlerinden Dilek Özal, sunulan hizmetlerden duyduğu memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:

"Bir kere deneyeyim dedim, o gün bugündür buradayım. Çok memnunum, çok beğeniyorum. Personel, temizlik, yemeklerin lezzeti, her şey mükemmel. Protein dengesi diyetisyen nezaretinde, çok güzel. Bodrum Belediyesi’ne böyle bir hizmet sunduğu için teşekkür ediyorum."

