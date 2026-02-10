Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 3 kulübe ve teknik direktör Selçuk İnan'a ceza verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; PFDK, Fenerbahçe'ye, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında 'taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle 40 bin TL para cezası verdi.

Kocaelispor'a, 'taraftarlarının neden olduğu saha olayları' gerekçesiyle 220 bin TL ceza veren kurul, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'a 'müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi' sebebiyle 1 maçtan men ve 80 bin TL para cezası kesti.

Selçuk İnan

PFDK, Beşiktaş'a 'çirkin ve kötü tezahürat' sebebiyle 20 bin TL, 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' gerekçesiyle 120 bin TL ve 'saha olayları' nedeniyle 440 bin TL olmak üzere toplamda 580 bin TL para cezası uyguladı.

