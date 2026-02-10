Anadolu Ajansı
PFDK'dan Süper Lig'den 3 kulübe ceza: Nedeni belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 3 kulübe ve teknik direktör Selçuk İnan'a ceza verdi.
Özetle
Kaydet
Spor 50 dk önce
PFDK, 3 kulübe ve teknik direktör Selçuk İnan' ceza verdi.
- Fenerbahçe'ye Ziraat Türkiye Kupası maçlarında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 40 bin TL para cezası verildi.
- Kocaelispor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 220 bin TL ceza verildi.
- Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'a müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 1 maçtan men ve 80 bin TL para cezası kesildi.
- Beşiktaş'a çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 20 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçesiyle 120 bin TL ve saha olayları nedeniyle 440 bin TL olmak üzere toplam 580 bin TL para cezası uygulandı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre; PFDK, Fenerbahçe'ye, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında 'taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle 40 bin TL para cezası verdi.
Kocaelispor'a, 'taraftarlarının neden olduğu saha olayları' gerekçesiyle 220 bin TL ceza veren kurul, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'a 'müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi' sebebiyle 1 maçtan men ve 80 bin TL para cezası kesti.
PFDK, Beşiktaş'a 'çirkin ve kötü tezahürat' sebebiyle 20 bin TL, 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' gerekçesiyle 120 bin TL ve 'saha olayları' nedeniyle 440 bin TL olmak üzere toplamda 580 bin TL para cezası uyguladı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Cagliari, Semih Kılıçsoy kararını duyurdu: 40 milyon euroluk transfer planı ortaya çıktı
Bizi Takip Edin
YORUMLAR