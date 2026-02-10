Beşiktaş'tan geçtiğimiz ağustos ayında 12 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralanan Semih Kılıçsoy için karar verildi. Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi, 20 yaşındaki golcü hakkında "Onu almamak delilik olur" dedi. İtalyan kulübü, 40 milyon euroluk planı canlı yayında duyurdu.

Beşiktaş'ın sezon başında Cagliari'ye satın alma opsiyonuyla kiralık gönderdiği Semih Kılıçsoy, Serie A ekibinde yükselen performansıyla adından söz ettiriyor. İtalyan kulübünden milli futbolcu için 'tamam mıi, devam mı' kararı çıktı.

12 MİLYON EUROYA TRANSFER OLUYOR

Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi, Sky Sport'a yaptığı açıklamada, Kılıçsoy'un 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanacaklarını duyurdu. Angelozzi, "Nasıl almayız, onu almamak delilik olurdu" ifadesini kullandı.

Semih Kılıçsoy

"AZ OYNADI VE EKİLEYİCİ GOLLER ATTI"

Genç santrforu Alman eski futbolcu Gerd Müller'e benzeten Angelozzi, "2005 doğumlu ve önemli bir potansiyele sahip. Avrupa'da birçok takım onu takip ediyor. Az oynadı ve etkileyici 4 gol attı. Vincenzo Montella bu hafta bizi ziyaret etti ve çok ilginç bir oyuncu olduğunu söyledi. Kendisi de santrfordu sonuçta" şeklinde konuştu.

"40 MİLYON EUROLUK FUTBOLCU OLUR"

Semih Kılıçsoy'un ilerleyen süreçteki muhtemel piyasa değeriyle ilgili konuşan Cagliari'nin sportif direktörü, "Böyle devam ederse 40 milyon euroluk bir futbolcu olur" sözlerini sarf etti.

