Beşiktaş’ta yeni golcünün ‘tam isabet’ çıkmasının keyfi var. Güney Koreli oyuncu imzası kurumadan çıktığı ilk maçta beklentileri karşılarken şimdiden taraftarın da sevgilisi oldu. 24 yaşındaki yıldız da artık ‘as golcü’ olmanın sevincini yaşıyor.

MURAD TAMER - Beşiktaş’ın yeni golcüsü Hyeon-Gyu Oh transferinden birkaç gün sonra çıktığı ilk maçta taraftarın üzerindeki bütün negatif enerjiyi aldı götürdü. Hem de skor 2-2 bitmesine rağmen. Çünkü Güney Koreli oyuncu, Beşiktaş taraftarının son yıllarda büyük eksikliğini çektiği golcü kriterlerinin hepsini fazlasıyla karşılıyor. Öncelikle taraftarla arasındaki uyum hemen gerçekleşti. Attığı müthiş röveşata golünün ardından çalan Sezen Aksu’nun “Oh, oh ” şarkısı şimdiden Beşiktaşlı herkesin dilinde dolaşıyor.

ARANAN KAN BULUNDU

Hyeon-Gyu Oh’un saha içi özellikleri de Beşiktaş’ın ihtiyacına cevap verecek nitelikte. Sürekli gol arayışında olan Güney Koreli oyuncu bitmek bilmeyen enerjisiyle hücum hattının bir an bile düşmemesini sağlıyor. 1,87’lik boyuyla hava toplarına da hâkim. Çok hızlı olması da en büyük artısı. Kısa mesafede patlayıcı gücü son derece yüksek. Ceza sahası içinde soğukkanlı olması sayesinde de saç baş yoldurmuyor. Teknik direktör Sergen Yalçın da golcü tercihinin son derece isabetli olmasının keyfini yaşıyor.

Hyeon-Gyu Oh

KULÜBEDE PARLAYAN YILDIZ

Kariyerindeki 213 maçın 131’ine; geçen sezon forma giydiği Genk’te 36 maçın 33’üne sonradan giren Hyeon-Gyu Oh, toplamda 151 dakikada, ligde ise 67 dakikada bir gol atma ortalaması yakaladı. Artık kulübe değil as takım golcüsü olmanın mutluluğunu Beşiktaş’ta yaşayan Güney Koreli yıldızın, Süper Lig’de kariyerinin en büyük patlamasını yapması bekleniyor.

İNGİLİZLER KAHROLUYOR

Premier Lig ekiplerinden Fulham, Crystal Palace ve Leeds United, ocak ayı transfer döneminde Hyeon-Gyu Oh’u transfer etmek için birbirleriyle yarışıyordu. Beşiktaş devreye girip transferi hızlıca bitirirken, Oh’un da ilk maçındaki

üstün performansı İngilizleri bir defa daha üzmüş oldu.

