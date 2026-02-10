Türk Kızılay, Türkiye’den başlayarak Filistin başta olmak üzere farklı coğrafyalarda iftar sofraları, gıda ve bayramlık destekleriyle 7,5 milyon ihtiyaç sahibine 1,8 milyar TL yardım ulaştıracak. Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “Ramazan ayı boyunca 451 bin gönüllümüz 81 ilde her kapıyı çalacak” dedi.

ÖNDER ÇELİK - Türkiye ve dünyanın dört bir yanında insani yardımlar, sosyal destek programları, kan bağışı organizasyonları ve uluslararası insani diplomasi faaliyetleriyle her yıl milyonlarca insana ulaşan Türk Kızılay, bu yıl da Ramazan Kampanyasını başlattı.

‘Bu Ramazan’da da Bir Başına Olanların Yanı Başındayız’ sloganıyla hayata geçen kampanyanın detaylarını aktaran Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Türkiye’de tek başına yaşayan kişi oranının yüzde 20 olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz yıl ramazan ayı boyunca ülkemizde ve başta Gazze olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yürüttüğümüz yardım çalışmalarıyla toplam 5,2 milyon ihtiyaç sahibine ulaştık. Bu yıl da nakdî ve ayni yardımlar, aşevlerimiz vasıtasıyla yapacağımız iftarlık dağıtımları, bayramlık desteği, yurt içinde ve başta Filistin olmak üzere yurt dışında kuracağımız iftar sofralarıyla yurt içinde 4 milyon 485 bin, yurt dışında 2 milyon 965 bin ihtiyaç sahibi olmak üzere toplamda 7 milyon 450 bin ihtiyaç sahibine 1 milyar 779 milyon 274 bin TL yardım ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu ramazanda 1 milyar 76 milyon gibi bir bağış hedefi koyduk. Bunun üzerine elimizdeki kaynaklardan 700 milyon da biz ekleyeceğiz. 451 bin gönüllümüz 81 ilde her kapıyı çalacak, iyiliği ve dayanışmayı her sofraya taşıyacak” dedi.

ONLINE GIDA KOLİSİ BAĞIŞI

Kızılay, ramazan boyunca Türkiye genelinde 891 bin 456 ihtiyaç sahibine 411 milyon 518 bin TL’lik nakdî; 47 bin 747 kişiye de 22 milyon 811 bin TL’lik ayni yardımda bulunacak. Fiyatları 800 ila 2.200 TL arasında değişen ve üç farklı tipte hazırlanan gıda kolileri, 1 hafta, 15 gün ve 30 günlük mutfak ihtiyaçlarını karşılayacak. Kızılay, gıda kolisi yardımları için bu yıl iki farklı iş birliği gerçekleştirdi. Buna göre Tarım Kredi Kooperatifleri iş birliği ile ihtiyaç sahipleri kooperatif mağazalarında geçerli 3.000 TL değerinde market kodlarıyla temel gıda alışverişlerini yapabilecek. ‘Götür Bir İyilik’ temasıyla Migros ile yapılan iş birliğinde ise gıda kolileri Migros’ta online olarak satın alınıp bağışlanabilecek. Bu şekilde bağışlanan gıda kolileri, ihtiyaç sahibine ulaştığı anda bağışçı SMS yoluyla bilgilendirilecek. Gıda yardımları ülke genelinde 686 binden fazla kişiye ulaşacak.

250 TL BAYRAM HARÇLIĞI

Ramazanda 45 aşevi aracılığıyla günde 61 bin 718 kişiye iftarlık sıcak yemek dağıtacak Kızılay, şubeleri aracılığıyla da 570 bini aşkın kişilik iftar desteği sağlayacak. Pek çok şehrin meydanında 360 bin öğün çorba dağıtımı yapacak. Ramazan boyunca 118 milyon 61 bin TL değerinde bayramlık desteğinden 107 bin 907 kişi yararlanacak. İhtiyaç sahipleri Kızılay Butiklerinden ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Bunun yanında Kızılay, bayramın neşesini çoğaltmak için çocuklara 250 TL’lik bayram harçlığı dağıtacak.

GAZZE’DEKİ KAPASİTE İKİ KATINA ÇIKACAK

Kızılay, başta Filistin olmak üzere 21 ülkede ihtiyaç sahiplerinin ramazan ayında da yanında olacak. Kızılay, Gazze’de ilk günden beri devam eden ve hâlihazırda günlük 30 bin kişinin sıcak yemek ihtiyacını karşılayan aşevinin kapasitesini iftar ve sahurda iki katına çıkararak, ay boyunca 1,8 milyon kişiye iftarlık desteği sunacak.

FİTRE FİDYE, İFTAR...

Hayırseverler Kızılay’ın Ramazan yardımlarına zekât, fitre, fidye, yurt içi ve yurt dışı gıda yardımı, iftar sofrası ve bayramlık seçenekleriyle katkı sunabiliyor. Bağışlarını Kızılay’a yapmak isteyenler ‘fitre’, ‘fidye’, ‘iftar ve sahur sofrası’ yazıp 1877’ye gönderebiliyor. Aşevlerine destek olmak isteyenler 240 TL öğün bedeli ve katları olacak şekilde katkı sunabilirken, dileyen yardımseverler 2.000 TL’lik bağışla bayramlık desteği verebiliyor.



