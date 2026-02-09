CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Özarslan ile görüşmesinin detaylarını aktardı. Özarslan, AK Parti'ye geçecek mi sorusunu da net şekilde cevapladı.

CHP'de Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın istifası ve Özgür Özel'in Özarslan'a yönelik küfür skandalının ortaya çıkmasının yankıları sürüyor.

Özarslan TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Özarslan ile görüşmesinin detaylarını aktardı.

Atik, Özarslan ailesinin yarın Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.

Özarslan konuşmasında şu sözlere yer verdi:

En çok Mansur Yavaş başkanıma ve onun düştüğü duruma üzülüyorum.

CHP artık hiçbir şekilde Mansur Yavaş'ı aday yapmaz.

CHP içindeki ülkücü, milliyetçi siyasetçilere sesleniyorum; benim yaşadıklarımı iyi analiz etsinler, bu yaşadıklarım sonrası orada nasıl devam edecekler?

Benim AK Parti'ye geçmeye yönelik bir gündemim yok, bağımsız devam edeceğim.

Ayrıntılar geliyor...

