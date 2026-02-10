Suudi Arabistan’da konuşan Bakan Şimşek, Türkiye ekonomisinin iyi durumda, büyümenin dirençli olduğunu belirterek, “Hizmet ihracatı henüz korumacı tedbirlerden etkilenmedi. Bunu da avantaj olarak görüyoruz ve odağımızı da buraya çeviriyoruz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan’ın El-Ula kentinde Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı ile IMF tarafından düzenlenen Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı’nda yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisinin iyi durumda olduğunu söyledi.

Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği anlaşması olduğuna işaret eden Şimşek, “Aynı zamanda 27 ülkeyle de serbest ticaret anlaşmamız var. İhracatımızın yüzde 62’sini doğrudan yabancı yatırımlar oluşturuyor diyebiliriz” dedi.

Hizmetteki ticari faaliyetlerde de Türkiye’nin küresel çapta en iyi 20’de olduğunu belirten Bakan Şimşek, şunları söyledi:

Turizm, inşaat hatta televizyon dizilerimizin ihracatı bile en iyiler arasında. Yani hizmet tarafı bizim güçlü yönümüz. Hizmet ihracatı henüz korumacı tedbirlerden etkilenmedi. Bunu da avantaj olarak görüyoruz ve odağımızı da buraya çeviriyoruz. Biz kendimizi görece daha az kırılgan noktada görüyoruz. Son yıllarda hedeflediğimiz programları hayata geçirdik, bunlar da bize yardımcı oldu. Bölgemizde çatışmalar ve gerilimler söz konusu. Ama yine de Türkiye iyi durumda, büyümemiz dirençli, ticaret dirençli, dengesizliklerimizi yönetiyoruz ve yapısal çözümleri hayata geçiriyoruz.



