Güney Koreli Hyeon-Gyu Oh'tan Beşiktaş tarihine geçen gol
Beşiktaş’ın Genk’ten kadrosuna kattığı 24 yaşındaki forvet Hyeon-Gyu Oh, ilk maçında golünü atarak siyah beyazlıların tarihinde gol atan ilk Güney Koreli oyuncu ünvanının sahibi oldu.
Beşiktaş’ın ikinci transfer döneminde kadrosuna kattığı Güney Koreli santrfor Hyeon-Gyu Oh, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk maçta Alanyaspor ağlarını sarsmayı başardı.
GÜNEY KORELİDEN TARİHİ GOL
Ara transfer döneminde Belçika ekibi Genk’ten kadroya katılan Oh, ilk maçında gol sevinci yaşadı ve siyah beyazlı kulübün tarihinde gol atan ilk Güney Koreli oyuncu oldu. Röveşatayla fileleri havalandıran Güney Koreli futbolcu, Tüpraş Stadyumu’nda tribünleri sevindirdi.
VATANDAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI
Aynı zamanda az sayıda Güney Koreli futbolseverin de Hyun-Gyu Oh’u desteklemek için tribünlerdeki yerlerini aldığı görüldü.
