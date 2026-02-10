Türkiye’nin yerli e-Ticaret platformu Mağazanolsun, yapay zekâ ile ihracatta dil bariyerini ortadan kaldırıyor. 23 dilde konuşan ve e-İhracat’ta sınırları ortadan kaldıran AI asistanı MAI Türk üreticilere Avrupa, İngiltere ve ABD pazarlarının kapılarını aralıyor

Türkiye’de sosyal e-Ticaret kavramı ile emekliler, ev kadınları, anneanneler, büyükbabalar ve engellileri e-Ticaret ile buluşturarak önemli başarılara imza atan Mağazanolsun, şimdi AI Ticaret için kolları sıvadı. Uzun AR-GE çalışmaları ve iş birliklerinin ardından Mağazanolsun, 23 dilde konuşan ve e-İhracat’ta sınırları ortadan kaldıran AI asistanı MAI’yi tanıttı. Bu hizmetle satıcılar, ürünlerini dünya pazarlarında kolayca satabilecek. Ayrıca 7/24 hizmet verecek sanal asistan sayesinde e-Ticaret’te siparişleri ve tedarik zincirini yönetebilecek.

Türkiye ve yurt dışında bulunan çok sayıda teknoloji partneriyle çalışarak MAI’yi hayata geçirdiklerini kaydeden Mağazanolsun CEO’su Yasemin Çil, “AR-GE’ye büyük yatırımlar yapıyoruz. Ticaret Bakanlığı tarafından Ocak 2026’da Türkiye’nin 13’üncü e-İhracat Konsorsiyumu ünvanını aldık. Bu kapsamda başta Avrupa, İngiltere ve ABD olmak üzere 2026 yılının ikinci yarısı itibarıyla Türk üreticileri önemli pazarlara ulaştırmayı planlıyoruz. Yapay zekâ asistanımız MAI; İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Arapça, Farsça, Çince ve Japonca gibi dünyanın en yaygın 23 dilini akıcı şekilde konuşuyor. Dil bariyerini ortadan kaldırarak Türk ürünlerinin dünya pazarlarında kendine daha fazla yer bulmasında öncü rol üstleniyor. Ayrıcı mağaza sahipleri, toplantıları hatırlayan ve tedarik zincirini yöneten bir asistana sahip oluyor” dedi.

Bugün global çapta kullanılan yapay zekâ platformları ChatGPT, Gemini ve Copilot’un, e-Ticaret ve ödeme alanında faaliyet gösteren şirketlerle iş birliği yaparak kullanıcı davranışlarını analiz ettiğini; ayrıca özellikleri aranan ürünün satın alındığı bir pazaryeri gibi davrandığını kaydeden Yasemin Çil, “Eğer e-Ticaret alanında yapay zekâ teknolojisini yerli şirketler olarak biz kullanmazsak, ilerleyen dönemde uluslararası devler bu alanda hangi teknolojiyi ne kadar kullanmamızı isterse o kadar erişim sağlayabiliriz. Bunu yaşamamak ve Türkiye e-Ticaret ile e-İhracat ekosistemini geliştirmek için kazandığımız her 10 kuruşun 5’ini yapay zekâ AR-GE’sine ayırmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Mağazanolsun Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Çil de ‘e-Ticaret’in yerinin AI Ticaretin aldığına dikkat çekerek “Biz de yatırımlarımızı bu yönde gerçekleştirdik. MAI bunun en somut örneğidir. Bugün yönümüzden biri de e-İhracat. Bir Türk markasını bile yurt dışı pazarlarında yabancı şirketlerle rekabet edebilen, kârlı ve verimli bir noktaya taşıyabilirsek bunun üretim ve istihdam açısından ülkemize sağlayacağı katkının bilinciyle çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

SATIŞ İÇİN 1 SANİYEDEN AZ ZAMAN VAR

Mağazanolsun, 6-8 Şubat tarihleri arasında Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Türkiye’nin 81 şehrinden 300’ü aşkın kuruluş sahibi, üst düzey yönetici ile bireysel satıcıyı “Sosyal E-Ticaret ve Yapay Zekâ Dönüşüm Kampı”nda bir araya getirdi. YTÜ İşletme Bölüm Başkanı Prof. İbrahim Kırçova burada yaptığı konuşmada e-Ticaret ve e-İhracatta saç ayaklarının yapay zekâ, inovasyon ve pazarlama olduğunu vurgulayarak satıcıların alıcıları 1 saniyeden daha kısa sürede ikna etmesi gerektiğini söyledi.

