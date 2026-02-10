Siyah-beyazlı kulüp, Çekyalı kanat oyuncusu Vaclav Cerny hakkında çıkan "devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmak istedi, yönetim izin vermedi" haberine sert tepki gösterdi.

Beşiktaş, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Vaclav Cerny'nin 'ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği' yönündeki iddiayı yalanladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fanatik Gazetesi’nde 'Beşiktaş’ta Vaclav Cerny krizi' başlığıyla yayımlanan haber, tüm unsurlarıyla asılsızdır. Cerny’nin devre arası transfer döneminde takımımızdan ayrılmak istediği ancak Yönetim Kurulumuzun izin vermediği, Cerny’nin menajeri aracılığıyla Yönetim Kurulumuza mutsuz olduğunu ve sezon sonunda takımımızdan ayrılmak istediğini belirttiği iddialarıyla yayımlanan haber tamamen hayal ürünüdür. Taraftarlarımızdan takımımızı yıpratmak maksadıyla masa başında hazırlanmış kurgu haberlere itibar etmemelerini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

Emirhan Topçu - Vaclav Cerny

19 MAÇTA 6 GOL

Bundesliga ekibi Wolfsburg'tan 6 milyon euro bonservis karşılığında transfer edilen Cerny, Beşiktaş formasıyla 19 maça çıktı, 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

