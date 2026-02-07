A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, golcü futbolcu Semih Kılıçsoy'un formasını giydiği İtalyan ekibi Cagliari'yi ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sitesinde yer alan açıklamaya göre; yardımcısı Daniele Russo ile birlikte Cagliari'nin antrenmanlarını yaptığı CRAI Spor Merkezi'ne giden Vincenzo Montella, burada sportif direktör Guido Angelozzi ve sportif genel sekreter Matteo Stagno tarafından karşılandı.

Vincenzo Montella - Semih Kılıçsoy (Fotoğraf: Instagram)

Montella, kısa tesis turunun ardından takım antrenmanını takip etti. Antrenman sonunda teknik direktör Fabio Pisacane ve milli futbolcu Semih Kılıçsoy'la bir araya gelen Montella, bir müddet iki isimle görüştü.

Görüşmenin ardından Semih Kılıçsoy ve teknik direktör Pisacane, Montella'ya isminin yazılı olduğu Cagliari forması hediye etti.

