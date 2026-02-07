Anadolu Ajansı
Vincenzo Montella, Cagliari antrenmanında: Semih Kılıçsoy'a ziyaret
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, golcü futbolcu Semih Kılıçsoy'un formasını giydiği İtalyan ekibi Cagliari'yi ziyaret etti.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Cagliari'nin antrenman merkezini ziyaret etti, antrenmanı izledi ve milli futbolcu Semih Kılıçsoy ile görüştü.
- Vincenzo Montella, Serie A ekibi Cagliari'nin antrenman tesislerini ziyaret etti.
- Montella, milli futbolcu Semih Kılıçsoy ve teknik direktör Fabio Pisacane ile bir araya geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sitesinde yer alan açıklamaya göre; yardımcısı Daniele Russo ile birlikte Cagliari'nin antrenmanlarını yaptığı CRAI Spor Merkezi'ne giden Vincenzo Montella, burada sportif direktör Guido Angelozzi ve sportif genel sekreter Matteo Stagno tarafından karşılandı.
Montella, kısa tesis turunun ardından takım antrenmanını takip etti. Antrenman sonunda teknik direktör Fabio Pisacane ve milli futbolcu Semih Kılıçsoy'la bir araya gelen Montella, bir müddet iki isimle görüştü.
Görüşmenin ardından Semih Kılıçsoy ve teknik direktör Pisacane, Montella'ya isminin yazılı olduğu Cagliari forması hediye etti.
