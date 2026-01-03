Cagliari Kulübü Başkanı Tommaso Giulini, sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrolarına kattıkları Semih Kılıçsoy'u uzun süredir takip ettiklerini söyledi. Giulini, genç futbolcunun bonservis konusuna da değindi.

Serie A'da 18'inci haftanın açılış maçında Cagliari ile Milan karşı karşıya geldi. Milan, Rafael Leao’nun golüyle 1-0 kazandı. Cagliari'de maça ilk 11’de başlayan Semih Kılıçsoy, 83'üncü dakikada yerini Leonardo Pavoletti’ye bıraktı. Karşılaşmanın ardından Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, bonservisi Beşiktaş'ta olan Kılıçsoy hakkında açıklamalarda bulundu.

Semih Kılıçsoy'un güncel piyasa değeri 10 milyon euro

"BEŞİKTAŞ'LA HENÜZ ANLAŞMADIK"

DAZN'a konuşan Giulini, "Onu birkaç yıldır takip ediyoruz ve ilk maçı umut vericiydi. Beşiktaş ile henüz bir anlaşma sağlamadık. İyi geçirmediği bir sezonun ardından bu fırsat ortaya çıktı. Kadromuza katmak istedik ve menajeri sayesinde anlaşma tamamlandı" dedi.

"SATIN ALMA OPSİYONU YÜKSEK"

Cagliari Başkanı, 20 yaşındaki oyuncu hakkında, "Satın alma opsiyonu Cagliari standartlarına göre oldukça yüksek. Beşiktaş, Semih’in bonservisini tutmak istedi ve Montella da onu A Milli Takım için takip ediyor. Bizim için önemli bir oyuncu olabilir" ifadelerini kullandı.

Semih Kılıçsoy, bu sezon Cagliari formasıyla 12 maçta süre alırlen, 5 karşılaşmaya ilk 11 başladı. Genç futbolcu, 2 defa gol sevinci yaşadı.

