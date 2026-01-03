Türkiye Gazetesi
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında bir transfer daha! Geri döneceğim' dedi, sözünü 10 yıl sonra tuttu
Beşiktaş'ta Necip Uysal ile birlikte kadro dışı bırakılan ve kendine kulüp bulması istenen Mert Günok'un, eski takımı Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı konuşuluyor. Sezon başında Fenerbahçe'den siyah-beyazlılara kiralık giden Cengiz Ünder'in ardından iki kulüp arasında aynı sezon içinde bir transfer daha gerçekleşmiş olacak.
Spor
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Mert Günok, Anadolu kulüplerinden gelen teklifleri reddederek, 10 yıl aradan sonra altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.
- Siyah-beyazlılarda Necip Uysal ile birlikte kendine kulüp bulması istenen Mert Günok, Fenerbahçe'ya imza atmaya hazırlanıyor.
- Anadolu kulüplerinden gelen teklifleri geri çeviren 36 yaşındaki kelci, 10 yıl aradan sonra eski kulübü Fenerbahçe'ye dönecek.
Beşiktaş'ın 26 Aralık'ta kadro dışı bırakıldığını duyurduğu Mert Günok, kendisine Anadolu kulüplerinden gelen teklifleri geri çevirirken, daha önce dile getirdiği "Bir gün Fenebahçe'ye döneceğim" sözünü tuttu.
FENERBAHÇE'YE "EVET" DEDİ
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; kendine takım bulamaması halinde çalışmalarını takımdan ayrı sürdüreceği belirtilen 36 yaşındaki file bekçisi, altyapısından yetiştiği sarı-lacivertli ekibin teklifini kabul etti.
SÖZLEŞME FESHİ BEKLENİYOR
Mert Günok, siyah-beyazlılarla 30 Haziran 2027 tarihine kadar olan sözleşmesini ara transfer döneminde feshedecek. Fenerbahçe'den 2015'te ayrılıp Bursaspor'a transfer olan deneyimli kaleci, 10 yıl aradan sonra eski kulübüne dönecek.
