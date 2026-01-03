Beşiktaş'ta Necip Uysal ile birlikte kadro dışı bırakılan ve kendine kulüp bulması istenen Mert Günok'un, eski takımı Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı konuşuluyor. Sezon başında Fenerbahçe'den siyah-beyazlılara kiralık giden Cengiz Ünder'in ardından iki kulüp arasında aynı sezon içinde bir transfer daha gerçekleşmiş olacak.

Beşiktaş'ın 26 Aralık'ta kadro dışı bırakıldığını duyurduğu Mert Günok, kendisine Anadolu kulüplerinden gelen teklifleri geri çevirirken, daha önce dile getirdiği "Bir gün Fenebahçe'ye döneceğim" sözünü tuttu.

Mert Günok

FENERBAHÇE'YE "EVET" DEDİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; kendine takım bulamaması halinde çalışmalarını takımdan ayrı sürdüreceği belirtilen 36 yaşındaki file bekçisi, altyapısından yetiştiği sarı-lacivertli ekibin teklifini kabul etti.

2001'de Fenerbahçe altyapısına katılan Mert Günok, 2009'da profesyonel kariyerine adım attı

SÖZLEŞME FESHİ BEKLENİYOR

Mert Günok, siyah-beyazlılarla 30 Haziran 2027 tarihine kadar olan sözleşmesini ara transfer döneminde feshedecek. Fenerbahçe'den 2015'te ayrılıp Bursaspor'a transfer olan deneyimli kaleci, 10 yıl aradan sonra eski kulübüne dönecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası