Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı lacivertliler, lider Galatasaray'ın mağlup haftada kazanarak zirvede puanı eşitlemeyi hedefliyor. Müsabaka öncesi takımların 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Asensio, Musaba, Nene, Talisca.

Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil Ahmet, Opoku, Adem, Frimpong, Baldursson, Diabate, Ben Ouanes, İrfan Can, Benedyczak, Cenk Tosun.

YASİN KOL YÖNETECEK

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, son 3 maçından galibiyetle ayrılmayı başardı.

Haftaya zirvenin 3 puan gerisinde 52 puanla ikinci sırada başlayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın mağlup olmasıyla önemli fırsat yakaladı. Sarı-lacivertli takım, kazanması durumunda zirvede rakibiyle puanları eşitleyecek.

Fenerbahçe, ligin ilk yarısındaki karşılaşmada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmıştı.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Edson Alvarez ile Milan Skriniar, maçta forma giyemeyecek.

6 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Ederson Moraes, Nelson Semedo, Mert Müldür, Anthony Musaba, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu, kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Antalyaspor maçında takımlarını yalnız bırakacak.

KASIMPAŞA ALT SIRALARDAN KURTULMAK İSTİYOR

Süper Lig'de 4 galibiyet, 7 beraberlik, 11 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, 19 puana sahip.

Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, şampiyonluk yarışı veren rakibinden deplasmanda puan ya da puanlar alarak alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor.

Kasımpaşa, ligdeki son maçında "Haliç derbisi"nde Fatih Karagümrük'ü 3-2 yendi.

