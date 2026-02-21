İslam Memiş, ons altın için yılın ilk yarısında 6 bin dolar, gram altında ise 10 bin lira hedefini koruduğunu yineledi. Her düşüşün bir alım fırsatı olduğunun altını çizen Memiş, 2026 yılının asıl şampiyonlarının altın ve gümüş değil, Borsa ve Bitcoin olacağını vurgulayarak yatırımcıları yeni rekorlara hazırlıklı olmaya çağırdı.

Ekonomi piyasaları, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Başkan Donald Trump'ın gümrük tarifelerini iptal etmesi ve Trump’ın bu karara anında %10’luk (ardından %15'e revize edilen) yeni bir vergi paketiyle rest çekmesiyle sarsılıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Cenevre görüşmelerinden sonuç çıkmamasına rağmen piyasaların manipüle edildiğini belirterek yatırımcıyı uyardı.

"MANİPÜLASYON FİYATLAMASI" Geçen hafta piyasalarda yaşanan aşağı yönlü kırılmanın gerçeği yansıtmadığını ifade eden Memiş, özellikle altın tarafındaki satış baskısının bir "kumar" olduğunu savundu: "Geçen hafta salı günü yapmış oldukları bu açıklamayla birlikte piyasalarda sanki bir anlaşma oldu. Her şey toz liman gibi bir fiyatlama, aşağı yönlü bir kırılma gördük. Altın ve gümüş fiyatlarında özellikle çarşamba günü bu satışların devam ettiğini gördük. Ortada bir anlaşma yok. Çok güzel kazanıyorlar. Onlar kazanıyor ve güzel kumar oynuyorlar ve kaldıra işlemi yapanlar, kredi işlemleri yapanlar yine batmaya devam ediyor."

ALTINDA 6 BİN DOLAR HEDEFİ Düşüşlerin kalıcı olmadığını ve alım fırsatı sunduğunu vurgulayan Memiş, ons altın ve gram altın için dudak uçuklatan rakamlar telaffuz etti: "Uluslararası piyasalarda ons altın Amerika'daki yüksek mahkemenin kararıyla birlikte %2 yükselişle haftayı tamamladı. 5.097 dolar seviyesinden kapanış yaptı. Yukarıda kritik direnç seviyemiz var bizim. 5.200 dolar seviyesi. Devamında 5.600 dolar seviyesi. Ana trendimiz asıl noktamız 6.000 dolar seviyesi. 6.000 dolar seviyesine kadar sessizce kenarda beklemeye devam edeceğiz"

"HER DÜŞÜŞ ALIM FIRSATI" Yerli yatırımcının gözdesi olan gram altın için ise 10 bin TL seviyesine işaret etti: "Ons altın tarafındaki 6.000 dolar seviyesini beklemeye devam ettiğimiz için gram altında da yine 10.000 TL seviyesine odaklandık. Sessizce beklemeye devam ediyoruz. Benim nazarımda düşüş yok. Benim nazarımda düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendirmek var. Elimdeki mala sahip çıkıyorum. Yılın ilk yarısına kadar 6.000 dolar seviyesini beklemeye devam ediyorum."

2026'NIN ŞAMPİYONLARI: BORSA VE BİTCOİN Memiş, altın ve gümüşteki yükseliş beklentisine rağmen 2026 yılı stratejisinde "şampiyonların" farklı olacağını hatırlattı: "2026 yılındaki şampiyonum altın ve gümüş değil. 2026 yılındaki şampiyonum Borsa ve Bitcoin. Bu tarafta planımızda bir değişiklik yok. Yeni rekorlar görecek miyiz? Evet. 15.000 puan seviyesini göreceğiz. 16.000 puan seviyesini göreceğiz."

