Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine bağlı Hacıbalı köyünde ramazan ayı, ortak iftar sofralarıyla yaşanıyor. Evlerde yemek pişirilmiyor, köy konağında kurulan sofralarda herkes birlikte oruç açıyor.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine bağlı Hacıbalı köyünde ramazan ayı, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biriyle karşılanıyor. Köyde gelenek haline gelen ortak iftar uygulaması sayesinde vatandaşlar her akşam aynı sofrada buluşuyor.

EVLERDE YEMEK PİŞİRİLMİYOR

Ramazan boyunca evlerde yemek pişirilmezken, maddi durumu iyi olan hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan dört çeşit yemek köy konağında ikram ediliyor. İftar saatine yakın köyün gençleri yemekleri masalara taşıyarak servis yapıyor, özellikle yaşlılarla yakından ilgileniyor.

Ezanın okunmasıyla birlikte yediden yetmişe tüm köy sakinleri aynı sofrada oruçlarını açıyor. Ortak sofralar sadece karınları değil, gönülleri de doyuruyor. Uzun süredir görüşemeyen akraba ve komşular bir araya gelirken, dayanışma duygusu daha da güçleniyor.

İftar vakti evler sessiz, tek bir tencere kaynamıyor! Sebebi duygulandırdı

2024’TE BAŞLADI, KALICI OLDU

Köy muhtarlığının 2024 yılında başlattığı uygulama, kısa sürede geleneksel hale geldi. Hacıbalı köyü muhtarı İbrahim Sağkol, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 30 gün boyunca iftarda buluştuklarını belirterek, hayırsever vatandaşların katkılarıyla sofraların kurulduğunu söyledi. Sağkol, ramazan boyunca köydeki herkesin aynı çatı altında iftar yaptığını vurguladı.

İftar vakti evler sessiz, tek bir tencere kaynamıyor! Sebebi duygulandırdı

“BURADA BİRLİK VAR”

Köy sakinlerinden Arif Karakuş (70), ortak iftarların komşuluk bağlarını kuvvetlendirdiğini dile getirerek evde birkaç kişiyle yenilen yemekten farklı olarak burada gerçek bir birlik ortamı olduğunu ifade etti.

Mehmet Karakuş ise eski gelenek ve göreneklerin yaşatılmasının önemine dikkat çekerek, köydeki dayanışma örneğinin uzun yıllar sürmesini temenni etti.

Dursun Uçar (73) da uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, geçmişte yoklukların yaşandığını ancak bugün kurulan bereketli sofralarda dört çeşit yemeğin birlikte paylaşıldığını söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası