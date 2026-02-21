TBMM’de kabul edilen yeni düzenlemeyle korsan yolcu taşımacılığına rekor cezalar geliyor. İzin belgesiz yolcu taşıyanlara 100 bin liraya kadar para cezası uygulanacak, ehliyetler geçici olarak geri alınacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik öngören teklif yasalaştı. Yeni düzenlemeyle birlikte trafik cezaları artırılırken, özellikle korsan taşımacılığa yönelik yaptırımlar ağırlaştırıldı.

Kanuna göre, ilgili belediyeden çalışma izni ya da ruhsat almadan yolcu taşıyanlara 100 bin lira idari para cezası verilecek. Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşıyanlara 46 bin lira, aracını tescil amacının dışında kullanan sürücülere ve buna izin veren araç sahiplerine ise 20 bin lira ceza uygulanacak.

Ayrıca izinsiz yolcu taşıdığı tespit edilen sürücülerin ehliyetleri 30 gün süreyle geri alınacak. Aynı ihlalin 1 yıl içinde tekrarlanması halinde cezalar iki katına çıkacak. Ehliyetlerin iadesi için ise tüm idari para cezalarının ödenmiş olması şartı aranacak.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Taksilerde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Yeni sistem geliyor

“ESNAFIMIZIN EKMEĞİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, düzenlemeyi desteklediklerini belirterek korsan taşımacılıkla mücadelede kararlı olduklarını söyledi.

Yasal olarak çalışan esnafın vergi ve ruhsat bedellerini ödediğini vurgulayan Yiğiner, korsan taşımacılığın ciddi vergi kaybına yol açtığını ifade etti. Yeni düzenlemenin caydırıcılığı artıracağını dile getiren Yiğiner, ehliyete el koyma süresinin daha da uzun olması gerektiğini savundu.

Yiğiner, “Korsan taşımacılığa kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Herkes kendi işini yapmalı. Esnafımızın emeğini ve ekmeğini korumak zorundayız” dedi.

“KORSAN TAKSİLER GÜVENLİ DEĞİL”

Korsan taşımacılığın sadece ekonomik değil, güvenlik açısından da risk taşıdığına dikkat çeken Yiğiner, vatandaşların kim olduğunu bilmedikleri kişilerin araçlarına binmemesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan taksici esnafına da çağrıda bulunan Yiğiner, müşteri memnuniyetinin artırılması gerektiğini ve yolcu seçmenin yanlış olduğunu belirtti.

Haberle İlgili Daha Fazlası