Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken paylaşım
Fenerbahçe, Galatasaray'ın Süper Lig'de Konyaspor'a mağlup olduğu maçın bitiminde bir paylaşım yaparak taraftarlarına çağrı yaptı.
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ın Konyaspor'a 2-0 mağlup olduğu müsabakanın ardından bir paylaşım yapan Fenerbahçe, sarı lacivertli taraftarlara seslendi.
Konya'daki maçın bitiminde hemen bir paylaşım yapan Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasına işaret ederek takıma destek istedi.
"İNAN FENERBAHÇE"
Sarı lacivertli takımdan yapılan paylaşımda, "Pazartesi günü Kadıköy’de omuz omuzayız! İnan Fenerbahçe" ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.
