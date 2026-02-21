İhlas Haber Ajansı
İşçi servisi karşı şeride geçip devrildi! Çok sayıda yaralı var
Uşak-Ulubey karayolunda kontrolden çıkan işçi servisi karşı şeride geçerek şarampole devrildi. Kazada sürücüyle birlikte 16 işçi yaralandı.
3. Sayfa 50 dk önce
Uşak'ta işçi servisi midibüsünün devrilmesi sonucu sürücü ve 16 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- Uşak-Ulubey karayolunda bir işçi servisi midibüsü devrildi.
- Kazada sürücü dahil 17 kişi yaralandı.
- Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.
- Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza, Uşak-Ulubey karayolu Elmacık köyü yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, R.A. (35) yönetimindeki işçi servisi midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride savrulan araç, ardından şarampole devrilerek durabildi.
17 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Devrilen midibüste bulunan sürücü ile 16 işçi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İşçi servisinin, Uşak merkezden aldığı çalışanları Eşme ilçesinde bulunan bir fabrikaya götürdüğü öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
